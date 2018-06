Bondscoach Deschamps wil tegen Argentinië invloed Messi minimaliseren

"We weten dat hij in staat is om wedstrijden in zijn eentje te beslissen", zegt Deschamps vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd van zaterdag. "De bedoeling is om dat te voorkomen."

Messi maakte in 127 interlands voor Argentinië 65 doelpunten. In de groepsfase van het WK kwam hij slechts eenmaal tot scoren. In het laatste pouleduel met Nigeria (2-1-winst) opende de aanvaller van FC Barcelona de score.

"We hebben geen specifiek plan om hem aan te pakken", vervolgt Deschamps. "Een plan is een groot woord. De bedoeling is om zijn invloed te minimaliseren."

Argentinië beschikt in Rusland over de oudste WK-selectie met een groep die gemiddeld 29 jaar en 205 dagen oud is. Deschamps realiseert zich dat zijn ploeg een stuk jonger is.

Ervaren

"Argentinië bestaat niet alleen uit Messi", aldus de trainer. "Het is een zeer ervaren ploeg met spelers die gewend zijn om op een WK te spelen. Wij hebben een jonge selectie en dat mag geen excuus zijn, maar het is wel de realiteit."

Deschamps roemt ook het temperament van Argentinië. "Ze beschikken over het typische temperament van een Zuid-Amerikaans team. Het zijn echte vechters. Het is een type voetbal waar we al eerder mee te maken hebben gehad."

In de groepsfase speelde Frankrijk ook al tegen een Zuid-Amerikaanse ploeg: Peru. Die wedstrijd wonnen 'Les Bleus' met 1-0.

De achtste finale tussen Frankrijk en Argentinië begint zaterdag om 16.00 uur in Kazan en staat onder leiding van scheidsrechter Alireza Faghani uit Iran.