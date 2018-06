WK-programma 30 juni: Kraker Argentinië-Frankrijk, Portugal treft Uruguay

16.00 uur in de Kazan Arena in Kazan: Frankrijk-Argentinië

Frankrijk tegen Argentinië is het enige affiche in de tweede ronde waarin twee oud-wereldkampioenen tegenover elkaar staan. De Argentijnen pakten de titel in 1978 en 1986 en in 1998 was Frankrijk de sterkste.

Op basis van het verleden zijn de Argentijnen favoriet, want ze wonnen liefst zes van de eerdere elf confrontaties met de Fransen. Slechts twee keer stapten 'Les Bleus' als winnaar van het veld en drie keer werd het gelijk. Het laatste onderlinge duel was op 11 februari 2009 en toen was Argentinië, mede door een goal van Lionel Messi, met 0-2 de sterkste in Marseille. Diego Armando Maradona was destijds de Argentijnse bondscoach. Zaterdagavond in Kazan zit hij hoogstwaarschijnlijk als supporter op de tribune.

Weetje over de wedstrijd: Betoverend is het nog niet wat de Fransen dit WK laten zien, maar ze hebben nu wel al twee keer achtereen (tegen Peru en Denemarken) de nul gehouden. Het kan de eerste keer ooit worden dat Frankrijk drie keer op rij geen doelpunt tegen krijgt op een WK.

Speler om in de gaten te houden: Uiteraard kijkt heel de wereld weer naar Lionel Messi. Als de Argentijnen niet winnen, is de kans groot dat dit zijn laatste wedstrijd ooit op een WK is. Tegen Nigeria bewees Messi met zijn goal dat hij de lijn omhoog heeft ingezet op dit WK, maar een doelpunt maken in de knock-outfase deed hij nog nooit. Zijn in totaal zeventien doelpogingen in 2006, 2010 en 2014 gingen er allemaal niet in, maar hij schoot wel een keer raak in een strafschoppenserie. Dat was vier jaar geleden in de halve finale in Brazilië tegen Oranje.

20.00 uur Fisht Stadium in Sochi: Uruguay-Portugal

Het wordt het eerste WK-duel ooit tussen regerend Europees kampioen Portugal en Uruguay, dat in 2011 de beste was van Zuid-Amerika. De vorige keer dat beide landen tegenover elkaar stonden is liefst 46 jaar geleden; op 2 juli 1972 werd het 1-1 in Rio de Janeiro, na goals van de Portugees Jaime Graça en de Uruguayaan Ricardo Pavoni. Het betrof een wedstrijd om de Brazil Independence Cup.

Weetje over de wedstrijd: Na zeges op Egypte (1-0), Saoedi-Arabië (1-0) en Rusland (3-0) kan Uruguay het eerste land sinds Zwitserland in 2006 worden dat in zijn eerste vier wedstrijden op een WK de nul houdt. Overigens hoeft dat geen garantie voor succes, want de Zwitsers werden twaalf jaar geleden in de achtste finales in de strafschoppenserie uitgeschakeld door Oekraïne.

Speler om in de gaten te houden: Het wordt weer een bijzondere avond voor Cristiano Ronaldo, want de Portugese sterspeler komt voor de 38e keer in actie op een WK of EK. Daarmee evenaart de 33-jarige aanvaller recordhouder Bastian Schweinsteiger, die na het EK twee jaar geleden afzwaaide als international. Ronaldo staat nu nog op gelijke hoogte met een andere Duitser: Miroslav Klose (37).

Programma 1 juli

16.00 uur in Moskou: Spanje-Rusland

20.00 uur in Nizhny Novgorod: Kroatië-Denemarken