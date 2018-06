FIFA ziet geen reden om veelbesproken Fair Play-regel te veranderen

"We willen na dit toernooi bekijken wat de stand van zaken is, maar zoals het er nu voor staat, zien we geen reden om de regel aan te passen", aldus Colin Smith, directeur competitiezaken bij de FIFA, vrijdag op een persconferentie in Moskou.

Japan plaatste zich vrijdag voor de achtste finales van het WK, omdat de ploeg uit Azië in zijn drie groepsduels minder gele kaarten pakte dan Senegal (vier om zes).

Na de laatste duels in poule H (Japan-Polen: 0-1; Senegal-Colombia: 0-1) hadden Japan en Senegal beide vier punten en een doelsaldo van 4-4. Het duel tussen de twee landen eindigde in 2-2, waardoor een Fair Play-klassement moest beslissen welk land tweede en welk land derde achter groepswinnaar Colombia werd.

Loting

Deze regel, waarbij gele en rode kaarten minpunten opleveren, geldt voor het eerst bij het WK in Rusland. Vier jaar geleden zou er bij eenzelfde situatie als vrijdag geloot worden tussen Japan en Senegal. Dat is nu de laatste optie, als er ook geen verschil op basis van Fair Play tussen landen is.

Smith verdedigde de nieuwe regel door te zeggen dat de FIFA alles wil doen om te voorkomen dat een land uitgeschakeld kan worden door middel van loting.

"Wij vinden dat teams zich zouden moeten kwalificeren op basis van hun prestaties op het veld", zei de FIFA-directeur. "Het heeft onze voorkeur dat er een duidelijke winnaar komt door de uitslagen en het doelsaldo, maar Fair Play is als extra criterium toegevoegd en de regel is heel duidelijk."

Tevreden

De FIFA is vooralsnog zeer tevreden over het WK in Rusland. "We zijn verheugd over de manier waarop het toernooi tot dusver is verlopen", stelde Smith. "Rusland heeft in alle elf speelsteden een uitstekend WK neergezet."

Volgens de FIFA zijn de 48 groepswedstrijden door 2.178.894 mensen bekeken in de stadions. Het gemiddeld aantal bezoekers (45.394) lag wel lager dan vier jaar geleden bij het WK in Brazilië tijdens de groepsfase (51.133).

De Russische WK-stadions, over het algemeen kleiner dan de Braziliaanse accommodaties in 2014, waren voor 98 procent gevuld met toeschouwers.

Het WK gaat zaterdag verder met de eerste achtste finales Frankrijk-Argentinië (16.00 uur) en Uruguay-Portugal (20.00 uur). Japan neemt het maandagavond op tegen België.