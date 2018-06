Engelse international Delph vliegt naar huis voor geboorte kind

Het is de vraag of Delph op tijd terug is voor de achtste finale tegen Colombia op dinsdag. "Familie komt voor mij altijd op de eerste plaats", zei de speler van Manchester City eerder dit WK.

Delph kwam bij de Engelse ploeg als invaller in het veld tijdens de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen Panama en speelde donderdag de hele wedstrijd tegen België (0-1-nederlaag).

De dertienvoudig international is bondscoach Gareth Southgate dankbaar dat hij tijdens het WK naar Engeland mag vliegen. "Hij is echt fantastisch en heeft veel begrip voor mijn situatie."

Kwartfinale

Als Engeland dinsdag van Colombia wint, staan de 'Three Lions' voor het eerst sinds het WK 2006 in de kwartfinales. In 2010 in Zuid-Afrika was Duitsland in de achtste finales te sterk voor de wereldkampioen van 1966. Vier jaar geleden in Brazilië eindigden de Engelsen als laatste in een poule met Costa Rica, Uruguay en Italië. Colombia haalde in 2014 wel de kwartfinales, waarin gastland Brazilië met 2-1 te sterk bleek.

De achtste finale tussen Engeland en Colombia begint dinsdag om 20.00 uur. De winnaar speelt in de kwartfinales tegen Zweden of Zwitserland.