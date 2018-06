Ibrahimovic: 'Ik heb de wereld veroverd en nu verovert Zweden de wereld'

"Ik zei voor het WK al dat Zweden ver zou komen en waarschijnlijk wereldkampioen zou worden", aldus de 36-jarige Ibrahimovic donderdag op de site van zijn Amerikaanse club LA Galaxy.

"Ik ben heel blij en trots dat ik Zweeds ben. Ik rijd hier rond met een Zweedse vlag. Ik heb de wereld veroverd en nu is Zweden de wereld aan het veroveren."

De Scandinavische ploeg eindigde verrassend als eerste in een groep met Mexico, Zuid-Korea en titelverdediger Duitsland. Het elftal van bondscoach Janne Andersson won van Zuid-Korea (1-0) en Mexico (3-0) en verloor diep in de blessuretijd van de Duitsers (1-2). Zweden neemt het dinsdag in de achtste finales op tegen Zwitserland.

Ibrahimovic is onder de indruk van het spel van zijn landgenoten. "Iedere ploeg die tegen Zweden speelt, gaat het erg lastig krijgen. De Zweden weten ook dat ze het elk land moeilijk kunnen maken."

"Het wordt een lastige wedstrijd tegen Zwitserland, maar ik denk dat Zweden het goed gaat doen. Wij zullen de ploeg in ieder geval gaan steunen."

Afscheid

Ibrahimovic nam na het EK van 2016, waarin Zweden teleurstellend strandde in de groepsfase, afscheid van de nationale ploeg. De oud-Ajacied is met 62 goals in 116 interlands topscorer aller tijden van zijn land.

De spits, die in maart overstapte van Manchester United naar MLS-club LA Galaxy, zinspeelde er in de maanden voor het WK op dat hij bij het mondiale eindtoernooi in Rusland zou terugkeren in de Zweedse ploeg, maar eind april werd duidelijk dat hij niet in de WK-selectie zou zitten.

Ibrahimovic maakte aan het begin van deze maand nog maar eens duidelijk dat hij heel graag mee had gedaan in Rusland. "Het WK is het grootste voetbalfeest. De beste spelers ter wereld zijn present, behalve Zlatan. Ik had er ook moeten zijn, maar het mag helaas niet zo zijn", zei hij.

Zweden-Zwitserland wordt gespeeld in Sint-Petersburg en begint dinsdag om 16.00 uur. De Scandinaviërs hopen voor het eerst sinds 1994 de kwartfinales te bereiken op het WK.