Japanse bondscoach niet trots op risicoloze slotfase tegen Polen

"Ik ben er niet echt blij mee, maar ik heb mijn spelers gedwongen om te doen wat ik hen opdroeg", zei Nishino tijdens de persconferentie na het laatste groepsduel van zijn ploeg.

De Japanse bondscoach, die zag dat de Pool Jan Bednarek in de 59e minuut de score opende, besloot met nog tien minuten op de klok in de Volgograd Arena dat hij zou vertrouwen op de andere wedstrijd in poule H.

Bij Senegal-Colombia was het diep in de tweede helft 0-1 voor de Zuid-Amerikanen. Bij deze uitslagen zou Japan zijn geplaatst voor de achtste finales, omdat de Aziaten minder gele kaarten hadden gekregen dan Senegal.

Nishino besloot daarom zijn ploeg op te dragen niks meer te ondernemen in de slotfase en de bal alleen maar rond te spelen op eigen helft. Die tactiek zorgde voor een stevig fluitconcert vanaf de tribunes, maar bezorgde Japan wel een ticket voor de achtste finales, waarin maandagavond België de tegenstander is.

"Ik vind mijn keuze enigszins spijtig, maar ik had voor mijn gevoel op dat moment geen andere optie", aldus Nishino. "Het was vooraf niet onze bedoeling om te spelen op een nederlaag en ons lot te laten afhangen van de andere wedstrijd. Het was een heel lastige situatie, maar we zijn door, dus het lijkt de juiste beslissing te zijn geweest."

Senegal

Nishino bracht in de 82e minuut de ervaren middenvelder Makoto Hasebe in. Hij moest aan zijn ploeggenoten overbrengen dat ze geen risico meer moesten nemen.

"Ik vertelde Hasebe dat we geen gele kaarten meer moesten krijgen, in een verdedigend 4-1-4-1-systeem moesten gaan spelen en dat de ploeg op de eigen helft moest blijven. Hasebe was mijn ultieme boodschapper van deze tactiek."

Beide duels in groep H eindigden uiteindelijk in 0-1, waardoor Japan en Senegal beide uitkwamen op 4 punten en een doelsaldo van 4-4. Omdat het onderlinge resultaat ook gelijk was (2-2), werd voor het eerst in de WK-historie gekeken naar het Fair Play-klassement. Japan pakte in zijn drie duels vier gele kaarten tegenover zes voor Senegal. Daardoor moesten de Afrikanen naar huis.

"We zijn door en dat was het doel, maar ik kan niet echt blij zijn met hoe we vandaag gespeeld hebben", stelde Nishino. "Ik wil dat mijn ploeg tegen België meer vrij en aanvallend gaat voetballen."