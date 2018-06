Southgate vindt dat hij juiste beslissing nam met opstellen Engels B-team

Donderdag stelde Southgate acht reservespelers op en de Belgische bondscoach Roberto Martinez voerde zelfs negen wijzigingen door in zijn opstelling. Beide teams leken de wedstrijd liever niet te willen winnen, om zo in het gunstige deel van het knock-outschema terecht te komen.

Southgate bestreed dat hij de laatste groepswedstrijd in Kaliningrad - waarbij Engeland en België vooraf al zeker waren van een plek in de achtste finales - opzettelijk verloor. "Het maakt me niet uit in welke helft van het schema we terechtkomen. Wie weet er vooraf wat goed en wat niet goed is?"

Engeland was tot donderdag twaalf duels op rij ongeslagen gebleven. "We houden er niet van om te verliezen. Maar het belangrijkste was dat we vandaag enkele spelers konden sparen. Iedereen in de kleedkamer begrijpt dat en hopelijk begrijpen de fans op de tribune het ook", aldus Southgate.

De Engelse bondscoach hoopt dat hij geen kritiek krijgt voor het opstellen van een B-team. "Wat er ook gebeurt in de knock-outronde, ik vind dat ik het juiste besluit heb genomen. Als we zouden verliezen in de volgende ronde zullen mensen zeggen dat ik het verkeerd heb gedaan, maar ik sta nog steeds achter mijn keuze."

"Straks moeten we mogelijk een verlenging spelen, ik wil dat mijn spelers daar optimaal voor geprepareerd zijn. Daarom was het beter om ze nu rust te geven", legde Southgate uit.

Colombia

Engeland neemt het dinsdag in de achtste finale op tegen Colombia. In een mogelijke kwartfinale wacht de winnaar van Zweden-Zwitserland. Met Spanje, Rusland, Denemarken en Kroatië zitten er maar weinig sterke landen in de rechterkant van het schema.

België speelt door de groepswinst in de linkerkant van het schema. In de achtste finale treffen de 'Rode Duivels' Japan, waarna in een mogelijke kwartfinale Brazilië of Mexico wacht. In een eventuele halve finale spelen de Belgen tegen Frankrijk, Argentinië, Portugal of Uruguay.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij Colombia kunnen verslaan", zei Southgate. "Maar het wordt een enorme uitdaging. Colombia heeft een paar geweldige spelers, maar ik denk dat wij als team sterker zijn."