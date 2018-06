België verslaat Engeland en gaat als groepswinnaar verder op WK

Adnan Januzaj schoot in de 51e minuut de enige treffer van de wedstrijd binnen in Kaliningrad. Zowel Engeland als België won zijn eerste twee groepswedstrijden en was dus al zeker van een plek in de achtste finales, waardoor het slotduel in poule G puur om de groepswinst ging.

Beide bondscoaches maakten dan ook van de gelegenheid gebruik om bepalende spelers rust te geven. Zo begonnen bij Engeland onder anderen Harry Kane, Raheem Sterling, Kyle Walker, Jesse Lingard en Dele Alli op de bank, terwijl België zonder Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Dries Mertens, Romelu Lukaku en Eden Hazard startte.

Bij de Belgen maakte Vincent Kompany een kwartier voor tijd nog zijn opwachting. De verdediger van Manchester City miste de eerste twee groepswedstrijden door een liesblessure, maar is volledig hersteld van die kwetsuur.

De 'Rode Duivels' nemen het door de groepswinst maandag in de achtste finales op tegen Japan, dat als tweede in groep H eindigde. Engeland wacht dinsdag een duel met Colombia, de winnaar van die poule.

De andere wedstrijd in groep G ging tussen Panama en Tunesië en werd met 2-1 gewonnen door de Tunesiërs, die daardoor met drie punten als derde eindigden. WK-debutant Panama bleef puntloos.

Fluitconcert

België en Engeland leken weinig interesse in de groepswinst te hebben, al hadden de 'Rode Duivels' in de beginfase wel duidelijk het betere van het spel. Youri Tielemans zorgde met een snoeihard afstandsschot voor het eerste gevaar, maar doelman Jordan Pickford was alert en stompte de bal weg.

Engeland liet zich aanvankelijk amper voor het vijandelijke doel zien. De beste mogelijkheid voor 'The Three Lions' was een mislukte voorzet van Trent Alexander-Arnold die maar net langs de kruising vloog. Vijf minuten later doemde ook verdediger Ruben Loftus-Cheek bij een corner gevaarlijk in het strafschopgebied op, maar zijn kopbal ging een meter naast.

Het waren kleine opstekers in een verder matige eerste helft, waarin beide ploegen niet van plan waren om veel energie te verspillen. Het was dan ook geen verrassing dat de spelers na 45 minuten onder een luid fluitconcert de kleedkamers opzochten.

Januzaj

In de tweede helft kregen de supporters alsnog waar ze op hoopten, want zes minuten na rust was de openingstreffer een feit. Januzaj dribbelde het strafschopgebied binnen en schoot de bal hard en hoog in de verre hoek achter Pickford.

Na die openingstreffer liet Engeland zich iets meer zien in aanvallend opzicht en dat resulteerde na 65 minuten ook bijna in de gelijkmaker. Marcus Rashford mocht alleen op Thibaut Cortois aflopen, maar de aanvaller van Manchester United zag zijn door de doelman getoucheerde inzet net naast de paal belanden.

België kwam er daarna eigenlijk niet meer echt goed uit, terwijl Engeland met een aanvallende wissel (aanvaller Danny Welbeck voor verdediger Alexander-Arnold) jaagde op de gelijkmaker. De beste kans in de slotfase was echter voor de Belgen, maar Pickford stopte een afstandsschot van Mertens en dus bleef het bij 1-0 in Kaliningrad.