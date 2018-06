Tunesië verlaat Rusland met eerste WK-overwinning in veertig jaar

Voor Tunesië is het pas de eerste WK-overwinning sinds 1978. Toen werd in de eerste groepswedstrijd tegen Mexico verrassend met 3-1 gewonnen, waarna succes liefst veertig jaar uitbleef.

Panama had zich pas voor de eerste keer geplaatst voor het WK. Het land had in de met 6-1 verloren wedstrijd tegen Engeland voor het eerst gescoord op een mondiaal eindtoernooi.

Fakhreddine Ben Youssef en sterspeler Wahbi Khazri waren trefzeker voor Tunesië, terwijl José Rodriguez al in de eerste helft met een van richting veranderd schot voor 0-1 had gezorgd.

Doelman

Voor beide landen stond alleen nog de eer en de winstpremie op het spel. Tunesië, dat met Aymen Mathlouthi al de derde doelman op dit WK gebruikte, had verreweg het meeste balbezit.

De eerste kansen waren ook voor het land van bondscoach Nabil Maaloul. Zo probeerde Naïm Sliti het met een omhaal, terwijl Rami Bedoui met een kopbal de Panamese doelman Jaime Penedo in de problemen bracht.

Toch was het Panama dat na dik een half uur op 0-1 kwam. Een schot van aanvoerder Roman Torres werd nog geblokt, maar in de rebound schoot Rodriguez de bal via de Tunesische verdediger Yassine Meriah binnen.

Ben Youssef

Tunesië liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam vlak na rust op gelijke hoogte. Khazri zette de bal vanaf de rechterkant voor en Ben Youssef, die vanwege de blessures van de twee eerste doelmannen als reservedoelman was aangeduid, stond op de juiste plek om de bal binnen te tikken.

Een kwartier later kwam Tunesië zelfs op 1-2. Verdediger Oussama Haddadi hield na een combinatie over de linkerkant goed het overzicht en bediende Khazri, die nu zelf op de goede plek stond om af te ronden.

Panama ging in het restant van het duel vol op jacht naar de gelijkmaker, wat meteen het eerste punt in de historie van het land zou betekenen. Dat doelpunt viel mede door het slordige spel van de Panamezen echter niet.

Bij Tunesië kwam Bassem Srarfi in de slotfase nog binnen de lijnen, waardoor hij als 23e en laatste Tunesiër zijn opwachting op dit WK maakte. Het Nederlands elftal was vier jaar geleden nog het eerste land waarvoor alle 23 spelers in actie kwamen op een WK.