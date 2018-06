Trotse bondscoach Senegal berust in uitschakeling op basis van kaarten

"Dit is een van de regels op het WK en dat moeten we respecteren", zei Cissé op zijn persconferentie in de Samara Arena. "We waren liever op een andere manier uitgeschakeld, maar dit is hoe het werkt en dat wisten we van tevoren. Ik ben hoe dan ook heel trots op mijn ploeg."

Senegal had lange tijd goede papieren voor een achtstefinaleticket, maar Colombia kwam een kwartier voor tijd op voorsprong en dat veranderde alles aan de virtuele stand in groep H. 'Les Lions de la Teranga' zochten nog naar de bevrijdende gelijkmaker, maar die bleef uit in Samara.

Daardoor gaat Japan, dat met 0-1 van Polen verloor en net als Senegal op vier punten eindigde, samen met Colombia naar de achtste finales. Het doelsaldo van Japan was weliswaar gelijk aan dat van Senegal, maar de Aziaten pakten in de drie groepswedstrijden twee gele kaarten minder.

Generatie

Zo komt er na de groepsfase al een einde aan de tweede WK-deelname van Senegal, dat in 2002 nog tot de kwartfinales reikte. Bondscoach Cissé (42), zestien jaar geleden in Zuid-Korea en Japan aanvoerder van het land, had in Rusland hoge verwachtingen van zijn ploeg.

"Ik ben nu dan ook vooral teleurgesteld voor mijn spelers, die elke dag hard voor hun land hebben gevochten", zei Cissé. "Ik zal ze blijven steunen, want ik ben ervan overtuigd dat we nog heel veel van deze selectie kunnen verwachten in de toekomst."