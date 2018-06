Senegal door nederlaag en te veel gele kaarten uitgeschakeld op WK

Senegal en Japan hebben na drie duels een identiek doelsaldo en speelden onderling met 2-2 gelijk. Daarom geeft het Fair Play-klassement de doorslag en daarin heeft Senegal meer kaarten dan Japan.

Het is voor het eerst dat een land op basis daarvan uit een toernooi verdwijnt. De regel is sinds dit toernooi van kracht. Voorheen werd de nummer twee in dit soort gevallen op basis van loting bepaald.

Het enige doelpunt van de wedstrijd in Samara werd een kwartier voor tijd gemaakt door Yerry Mina. De verdediger van FC Barcelona kopte raak uit een hoekschop.

Colombia, dat het WK begon met een nederlaag tegen Japan, eindigt met zes punten bovenaan in groep H. Het treft in de knockout-fase de nummer twee uit de groep van Engeland en België.

Strafschop

Senegal, dat aan een punt voldoende had voor de knockout-fase, leek de score al na een kwartier te kunnen openen. Scheidsrechter Milorad Mazic wees na een tackle van oud-Ajacied Davinson Sanchez op Sadio Mané naar de stip.

Na tussenkomst van videoscheidsrechter Danny Makkelie bedacht de Serviër zich echter. Op de beelden was duidelijk te zien dat Sanchez de bal speelde. Het was al de zesde keer dit toernooi dat het niet tot een strafschop kwam na het bekijken van tv-beelden. Tien keer ging de bal wel op de stip.

Colombia, met PSV'er Santiago Arias in de basis, had aanvallend aanvankelijk weinig in te brengen. Pas halverwege de eerste helft meldden de Zuid-Amerikanen zich voor het vijandelijk doel. Verder dan kopbal van Falcao, die ook nog eens buitenspel stond, kwam het land echter niet.

Kort daarna kreeg Colombia een flinke tik te verwerken. Spelmaker James Rodriguez, die al niet fit aan het toernooi was begonnen, kon niet verder en ging er na een half uur spelen vanaf.

Hoekschop

Na rust leken beide ploegen een beetje op twee gedachten te hinken. Senegal wilde met het oog op de tussenstand weinig risico's nemen, terwijl Colombia zonder Rodriguez niet veel had in te brengen.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat Colombia een hoekschop nodig had om tot scoren te komen. Mina kwam bij een hoekschop van Juan Quintero hoog boven zijn tegenstanders uit en kopte de bal fraai raak.

Door dat doelpunt wist Senegal dat het op basis van het aantal kaarten uitgeschakeld zou zijn. Senegal zette aan kreeg via Mbaye Niang direct een goede kans, maar doelman David Ospina keerde zijn schot.

In de slotfase zette de Afrikanen nog alles op alles, maar een treffer zat er niet meer in. Hulp van Polen zat er ook niet meer in, aangezien er vrijwel niets meer gebeurde bij de wedstrijd op het andere veld.