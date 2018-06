Japan dankzij bizarre ontknoping naar achtste finales WK

Jan Bednarek zorgde een kwartier na rust voor de enige treffer van de wedstrijd in Volgagrad. Aangezien de andere wedstrijd in groep H tussen Senegal en Colombia in een 1-0-overwinning voor Colombia eindigde, mag Japan alsnog naar de tweede ronde.

De Aziaten kwamen weliswaar net als Senegal op vier punten en een doelsaldo van nul (vier treffers voor, vier tegen), maar de Afrikanen pakten in de groepsfase meer gele kaarten (zes om vier) en eindigden daardoor als derde.

Het is voor het eerst dat een land op basis daarvan uit een toernooi verdwijnt. De regel is sinds dit toernooi van kracht. Voorheen werd de nummer twee in dit soort gevallen op basis van loting bepaald.

De Japanners plaatsten zich voor de derde keer in de historie voor de knock-outfase van het WK. In 2002 (in Zuid-Korea en eigen land) en 2010 (Zuid-Afrika) slaagde 'Samurai Blue' er ook in de groepsfase te overleven, maar toen waren de achtste finales ook het eindstation.

Polen verloor zijn eerste twee wedstrijden tegen Senegal en Colombia en was dus al uitgeschakeld.

Kansen

Japan begon sterk aan het cruciale duel met de Polen, al waren de kansen in de eerste helft op één hand te tellen. Gotoku Sakai was na een kwartier dicht bij de openingstreffer, maar doelman Lukasz Fabianski had niet veel moeite met zijn afstandsschot.

Na een half uur liet ook Polen zich dreigend voor het vijandelijke doel zien en de Oost-Europeanen kregen daarbij direct de beste kans van de wedstrijd. Kamil Grosicki leek fraai raak te koppen, maar doelman Kawashima tikte de bal na een uiterste inspanning via de paal uit het doel.

Tien minuten na rust was het alsnog raak voor Polen, dat toesloeg uit een standaardsituatie. Bednarek kopte knap raak uit een vrije trap van Rafa Kurzawa en zorgde er zo voor dat de Aziaten virtueel uitgeschakeld waren.

Slotfase

Heel lang hoefde Japan overigens niet te vrezen voor een voortijdig vertrek uit Rusland en de ploeg van bondscoach Nishino had dat volledig te danken aan Colombia, dat op voorsprong was gekomen tegen Senegal. Japan kreeg door dat het niet meer koste wat kost hoefde te scoren en leverde vrijwel geen inspanning meer.

De virtuele stand in poule H leverde dan ook opmerkelijke laatste minuten op in de Volgagrad Arena, waar Japan de bal rustig achterin rondspeelde en Polen vanwege de voorsprong geen enkele moeite meer deed om de bal af te pakken. Japan leed zo weliswaar een nederlaag, maar mag zich wel achtstefinalist noemen.