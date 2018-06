Marokkaanse bond schrijft boze brief naar FIFA om gebruik VAR op WK

"Door fouten van de scheidsrechters zijn we al in de eerste ronde uitgeschakeld. Wij willen hierbij onze verontwaardiging uiten over het onrecht dat ons nationale elftal is aangedaan", zo schrijft de Marokkaanse bond donderdag in een lange verklaring.

De kritiek van Marokko, dat zijn eerste twee wedstrijden in groep B verloor van Iran en Portugal (beide 0-1) en de groepsfase eindigde met een 2-2-gelijkspel tegen Spanje, richt zich volledig op de duels met de Portugezen en de Spanjaarden.

Marokko is van mening dat de videoscheidsrechter de arbiter in het veld minder vaak adviseerde om beelden terug te kijken wanneer de Afrikanen mogelijk benadeeld werden. In de brief is per groepswedstrijd een aantal momenten benoemd waaruit zou moeten blijken dat Portugal en Spanje juist bevoordeeld zijn.

Benadeeld

De Marokkaanse bond zet vraagtekens bij onder meer de openingsgoal van Portugal, waar een duw aan vooraf gegaan zou zijn, en een vermeende handsbal tien minuten voor tijd waarbij Marokko geen penalty kreeg. Op beide momenten besloot de VAR niet in te grijpen.

Nordin Amrabat liet direct zich na de wedstrijd tegen Spanje al kritisch uit over het gebruik van de videoscheidsrechter. Volgens de oud-aanvaller van VVV-Venlo en PSV koos de VAR er op "willekeurige" momenten voor de scheidsrechter in het veld te adviseren.

"Vandaag waren er weer twee of drie momenten waarbij niet teruggekeken werd", zei Amrabat maandag. "Dat kan niet. Er moeten nieuwe regels komen. Kies voor één moment, óf helemaal niet."