Martinez ziet zege op Engeland niet als prioriteit voor België

"We hebben ons gekwalificeerd voor de achtste finales, dat was onze prioriteit", zei Martinez op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Nu moeten we kijken naar de spelers en wat goed voor hen is. Natuurlijk willen we goed spelen tegen Engeland en zou een zege mooi zijn, maar winnen is niet onze prioriteit."

Engeland en België zijn na zeges op Tunesië en Panama al zeker van de achtste finales en de ploegen staan precies gelijk in punten (6) en doelsaldo (8-2). Het onderlinge duel in Kaliningrad gaat om de winst in poule G, maar het is maar de vraag of de eerste plaats een gunstige uitgangspositie zal geven voor de knock-outfase.

De groepswinnaar neemt het in de achtste finales op tegen de nummer twee van groep H, wat weleens het sterke Colombia kan worden. De nummer twee van poule G treft de nummer één van poule H en dat is momenteel Japan.

Misschien nog wel belangrijker voor Engeland en België: de nummer twee van groep G komt in de 'rechterkant' van het schema van de knock-outfase. Dit betekent dat favorieten als Portugal, Frankrijk, Argentinië en Brazilië pas in de finale de tegenstander kunnen zijn.

Gele kaarten

Martinez maakte op zijn persmoment in Kaliningrad duidelijk dat hij al bezig is met het vervolg van het toernooi. Hij zal Kevin De Bruyne, Thomas Meunier en Jan Vertonghen waarschijnlijk niet opstellen. Zij zouden bij een gele kaart tegen Engeland de achtste finale moeten missen.

"Het zou niet professioneel zijn om het risico te lopen dat de drie spelers die 'op scherp staan' een schorsing krijgen voor het volgende duel", aldus de Spanjaard, die ook vertelde dat het duel met Engeland waarschijnlijk net te vroeg komt voor de licht geblesseerde spits Romelu Lukaku.

"Het is belangrijk om onze spelers te beschermen, zodat ze zo fit mogelijk kunnen beginnen aan de knock-outfase. Ik meende wat ik zei na de wedstrijd tegen Tunesië: ik geloof in elke speler in deze selectie. De reservespelers hebben goed getraind en verdienen een kans."

Winnaarsmentaliteit

Southgate wilde op zijn persconferentie niet meedoen aan speculaties over wedstrijden na de achtste finale. "De laatste keer dat we een duel wonnen in de knock-outfase van een WK was in 2006, dus het is mij een raadsel waarom we zouden moeten nadenken over een betere stad of tegenstander voor een eventuele halve finale", zei de Engelse bondscoach.

"Wij vinden dat we moeten blijven proberen om wedstrijden te winnen, want we willen in deze ploeg een echte winnaarsmentaliteit kweken. We hebben toch geen idee waar, wanneer en tegen wie we onze volgende wedstrijd zullen spelen."

Toch lijkt het erop dat Southgate net als Martinez een aantal spelers rust zal gunnen in de laatste groepswedstrijd. Engelse media verwachten dat onder anderen vleugelspelers Kieran Trippier en Ashley Young en aanvaller Raheem Sterling op de bank zullen beginnen.

Aanvoerder en topscorer Harry Kane (vijf goals) start waarschijnlijk wel, al wilde Southgate niks zeggen over zijn opstelling. "Ik wil de tegenstander nooit helpen. Maar ik denk dat het hoe dan ook een wedstrijd van hoog niveau wordt. De spelers die een kans krijgen, zullen zeer gemotiveerd zijn om zich te laten zien."

Loten

Engeland-België begint net als Panama-Tunesië donderdag om 20.00 uur.

Als de Engelsen en de Belgen gelijkspelen, eindigen de ploegen gelijk in punten en doelsaldo. De groepswinnaar zal dan bepaald worden door te kijken naar het aantal gele en rode kaarten van de teams. België heeft momenteel drie gele kaarten gekregen, Engeland twee.

Als de landen ook in dit klassement gelijk eindigen, zal er geloot worden voor de groepswinst.