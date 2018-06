Müller wijt pijnlijke aftocht Duitsland op WK aan randzaken

Het ging bij de nationale ploeg wekenlang onder meer over het omstreden bezoekje van Mesut Özil en Ilkay Gündogan aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die afgelopen weekeinde werd herkozen.

"Als je wereldkampioen bent, lig je onder een vergrootglas en word je geconfronteerd met zaken die niets met voetbal te maken hebben. Daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd", zei Müller na de zeer verrassende 2-0-nederlaag tegen Zuid-Korea en daarmee de uitschakeling.

Aanvoerder Manuel Neuer had eerder al erkend dat de affaire rond Özil en Gündogan voor ruis zorgde binnen de nationale ploeg. "Het werkte een beetje storend en belastend", zei de doelman.

De Duitsers voelden zich ook niet zo prettig in het basiskamp in Vatutinki, iets ten zuiden van Moskou. Daar hing een stuk minder sfeer dan vier jaar geleden bij het WK in Brazilië, waar de Duitsers in Campo Bahia de basis legden voor de wereldtitel.

Zwak

Duitsland stond na de eerste twee wedstrijden in groep F op slechts drie punten en moest dus winnen van Zuid-Korea om de achtste finales te bereiken. De viervoudig wereldkampioen speelde zwak en liep door twee treffers in blessuretijd tegen de pijnlijke nederlaag aan.

Door de uitschakeling van Duitsland is het de vraag of Joachim Löw, wiens contract vlak voor het WK werd opengebroken tot en met 2022, nog door mag gaan als bondscoach.

"De teleurstelling is groot, maar over mijn toekomst wil ik nu nog niets zeggen. Ik moet alles even laten bezinken", zei een aangeslagen Löw daar woensdag vlak na de wedstrijd zelf over.

Groepswinnaar Zweden en Mexico gaan in groep F door naar de achtste finales. De Zweden nemen het daarin dinsdag op tegen Zwitserland en de Mexicanen treffen een dag eerder Brazilië.