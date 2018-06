'Hulpeloos en zielloos Duitsland markeert gênant einde van tijdperk'

In Kazan verloor Duitsland woensdag met 2-0 van Zuid-Korea, waardoor de ploeg van bondscoach Joachim Löw de groepsfase niet overleefde. De eerste twee duels met Mexico (0-1-verlies) en Zweden (2-1-winst) verliepen ook al zeer moeizaam.

"Het ongeïnspireerde en steeds hulpelozer wordende trage spel tegen Zuid-Korea markeert het gênante einde van een tijdperk van acht jaar. Deze generatie pakte in 2014 verdiend de wereldtitel, maar met het oog op het EK van 2020 en het WK van 2022 is radicale verandering nodig", is de harde conclusie van Kicker.

"Alles moet tegen het licht worden gehouden - ook het functioneren van Löw. Deze afgang is niet het gevolg van pech of een gebrek aan kwaliteit, maar het resultaat van een groot aantal fouten en misvattingen. Löw geloofde er ten onrechte in dat alles in de voorbereiding vanzelf zou oplossen."

Het altijd uitgesproken Bild trekt min of meer dezelfde pijnlijke conclusie. "Wat een schande. Wat een bang voetbal. Joachim Löw heeft Duitsland naar de wereldtitel geleid, maar vervolgt nu met dit dieptepunt", schrijft de boulevardkrant.

"Het was geen pech, maar gewoon volkomen terecht. Wie verliest van Mexico en Zuid-Korea, heeft veel verkeerd gedaan. Echt onbegrijpelijk dat Sami Khedira en Mesut Özil na hun catastrofale optreden tegen Mexico opnieuw mochten spelen."

Passie

Naar de positie van bondscoach Löw moet volgens Bild kritisch gekeken worden. "Met uitzondering van de wedstrijd tegen Zweden ontbrak het vuur en de passie", constateert het medium.

"Na twaalf jaar als bondscoach moet Löw kritisch op zichzelf zijn en zich afvragen of hij bereid is te leren van zijn fouten in Rusland en dingen radicaal te veranderen. Alleen dan is hij de juiste man voor het EK van 2020."

Der Spiegel fileert de houding van de Duitse ploeg eveneens. "Ze verdienen de uitschakeling. De ploeg heeft vertrouwd op het feit dat het op de een of andere manier wel weer goed zou komen. Maar van deze ploeg deugt niets meer", oordeelt de krant.

"Tegen Zuid-Korea - een ploeg die een groot aantal fouten in de opbouw maakt en slechts één speler van internationale klasse heeft - had het team van Löw geen antwoord. Het was machteloos, zielloos en fantasieloos. Zelden heeft men deze getalenteerde ploeg zo niet-creatief gezien als tijdens de 90 minuten in Kazan."

Net als Kicker ziet Der Spiegel het einde van een tijdperk. "Sinds het EK van twee jaar geleden had dit team niet meer kwaliteit om een grote titel te pakken. Te veel spelers lijken hun zenuwen niet de baas te zijn."

Vreemd

De Süddeutsche Zeitung is kritisch op Löw, die tijdens het WK weinig emoties toonde. "Hoewel zijn beheersing een uitdrukking was van zijn professionaliteit, zei het ook iets over de vreemde, emotieloze mentaliteit van de Duitse ploeg op dit WK. Energie en toewijding, twee cruciale componenten, ontbraken vanaf het begin", valt er te lezen.

"De oefenwedstrijden tegen Oostenrijk en Saoedi-Arabië in aanloop naar het WK werden gezien als bijzaken. Men dacht dat het niveau omhoog zou gaan simpelweg door op een knop te drukken. Dat was de grootste fout, net als dat het natuurlijk fout van de bondscoach was dat hij deze signalen niet door had of verkeerd interpreteerde."

Groepswinnaar Zweden en Mexico gaan in groep F door naar de achtste finales. De Zweden nemen het daarin dinsdag op tegen Zwitserland en de Mexicanen treffen een dag eerder Brazilië.