Bondsoach Tite denkt dat Brazilië alleen maar beter kan worden op WK

"Dit is een team dat op mentaal gebied in het toernooi groeit. Op het veld laten we met mooi spel ook zien dat we goed omgaan met de druk", zei Tite in Moskou. "We weten dat er veel van ons wordt verwacht, maar daar zijn wij niet mee bezig."

Brazilië begon teleurstellend aan het WK met een gelijkspel tegen Zwitserland (1-1), maar herstelde zich vervolgens tegen Costa Rica (2-0). De ploeg sleepte tegen Servië definitief een ticket voor de achtste finales in de wacht.

De vijfvoudig wereldkampioen geldt nog steeds als de belangrijkste gegadigde om het WK te winnen, al twijfelde Tite in eerste instantie of zijn ploeg wel in staat was om die favorietenrol waar te maken in Rusland.

"Ik heb veel gedacht aan de balans in het elftal", erkende de bondscoach. "Hoe de sfeer in de kleedkamer is, hoe spelers met elkaar omgaan en of er een goede tussenweg is tussen de druk en het plezier. Dat heeft me slapeloze nachten opgeleverd, maar ik mag vanavond van mezelf gewoon een Caipirinha nemen. Vanaf nu kan het alleen maar beter worden."

Paulinho

Paulinho was na de zege van de Brazilianen trots op zijn medespelers, maar vooral ook op zichzelf. De middenvelder van FC Barcelona, die na 35 minuten voor de openingstreffer zorgde en bovendien werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, vindt dat hij zijn criticasters de mond heeft gesnoerd.

"Vier jaar geleden kreeg ik op het WK veel kritiek en daardoor verloor ik het plezier in het voetbal", vertelde Paulinho. Hij vertrok in 2015 naar de Chinese club Guangzhou Evergrande en keerde vorig jaar terug naar Europa.

"Die overstap naar China heeft me goed gedaan. Ik ben een betere voetballer geworden en ik heb het plezier weer terug. Ik heb hard gewerkt en het zelf afgedwongen dat ik hier weer ben", aldus de 29-jarige Braziliaan.

Brazilië komt maandag weer in actie op het WK. De ploeg van Tite neemt het dan in de achtste finales op tegen Mexico, dat als tweede eindigde in groep F.