Zwitserland verder op WK na gelijkspel tegen Costa Rica

Zwitserland kwam na een halfuur op voorsprong in Nizhny Novgorod en Costa Rica trok de stand tien minuten na rust weer gelijk. Josip Drmic leek de Zwitsers in de slotfase alsnog een zege te bezorgen, maar een ongelukkig eigen doelpunt van doelman Yann Sommer na een strafschop zorgde voor een 2-2 eindstand.

Dankzij de 2-0 zege van Brazilië op Servië had Zwitserland zich ook bij een nederlaag bij de laatste zestien gevoegd. De ploeg van Petkovic eindigt op de tweede plek in groep E met vijf punten. Dat zijn er twee meer dan Servië en twee minder dan groepswinnaar Brazilië.

Costa Rica, dat tegen Zwitserland zijn eerste twee doelpunten maakte dit WK, eindigt de groepsfase op de laatste plek met één punt.

Het is al de vierde keer in de laatste vijf WK's dat Zwitserland de groepsfase doorkomt. De 'Rossocrociati' reikten in 1994, 2006 en 2014 ook tot de achtste finales en in 2010 was de groepsfase het eindstation.

Voor een plek bij de laatste acht neemt Zwitserland het op tegen Zweden, dat eerder op woensdag met 3-0 won van Mexico en daardoor bovenaan eindigde in groep F.

Kansen

Costa Rica had zijn eerste twee duels verloren en speelde dus nergens meer voor, maar 'Los Ticos' hadden in de beginfase wel het betere van het spel. Zwitserland mocht dan ook van geluk spreken dat het niet tegen een snelle achterstand aankeek.

Doelman Sommer moest al direct handelend optreden na een afstandsschot van Joel Campbell en even later tikte de keeper ook een gevaarlijke kopbal van Celso Borges over de lat. Spits Daniel Colindres was na een kwartier overigens het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn bekeken afstandsschot belandde tot opluchting van Sommer op de lat.

Costa Rica verdiende op voorsprong te komen, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Na goed terugkoppen van Breel Embolo schoot Blerim Dzemaili de bal hard achter Real Madrid-doelman Keylor Navas. De doelpuntenmaker was even later dicht bij zijn tweede treffer, maar dit keer kon Navas wel een goal voorkomen.

Gelijkmaker

Tien minuten na rust kreeg Costa Rica alsnog loon naar werken. Kendall Watson liep zichzelf goed vrij bij een corner van Campbell en kopte de bal op fraaie wijze achter Sommer, waarmee hij voor de eerste Costa Ricaanse treffer tekende dit WK.

Veel gebeurde er verder niet in de tweede helft, al boden de laatste tien minuten wel het nodige spektakel. Josip Drmic kopte tien minuten voor tijd nog tegen de kruising, maar acht minuten later trof de invaller wel doel voor Zwitserland met een gecontroleerd schot.

Costa Rica leek een minuut na die treffer een strafschop te krijgen nadat voormalig FC Twente-aanvaller Ruiz in buitenspelpositie naar de grond werd gewerkt. Scheidsrechter Clément Turpin wees al naar de stip, maar kwam daar na het bekijken van de beelden op terug.

In de tweede minuut van de blessuretijd mocht Costa Rica alsnog aanleggen voor een strafschop na een overtreding op Campbell. Ruiz ging achter de bal staan en schoot via de lat en de rug van doelman Sommer binnen, waardoor Costa Rica het WK niet puntloos eindigt.