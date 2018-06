Brazilië plaatst zich voor achtste finales WK na zege op Servië

Paulinho en Thiago Silva namen in respectievelijk de 36e en 68e minuut de doelpunten voor hun rekening in de boeiende en levendige wedstrijd in het Spartak-stadion in Moskou.

Brazilië neemt het komende maandag in de Samara Arena in Samara voor een plek in de kwartfinales op tegen Mexico, dat tweede werd in groep F.

Naast Brazilië verzekerde Zwitserland, dat tegelijkertijd met 2-2 gelijkspeelde tegen Costa Rica, zich van de achtste finales, waarin een ontmoeting met Zweden wacht.

Bij Servië speelde Dusan Tadic het gehele duel mee. De aanvaller kan zich door de uitschakeling binnenkort melden in Amsterdam om daar zijn handtekening te zetten onder een vierjarig contract bij zijn nieuwe club Ajax.

Voortvarend

Brazilië begon voortvarend aan de wedstrijd tegen Servië en kreeg in de eerste vijf minuten ook twee goede kansen, maar die waren niet besteed aan Philippe Coutinho (schot geblokt door nota bene Gabriel Jesus) en Neymar, die uiteindelijk buitenspel bleek te staan.

De Brazilianen kregen niet veel later echter een grote tegenvaller te verwerken toen de vooraf al met een rugblessure kampende Marcelo niet verder kon voetballen en zich noodgedwongen moest laten vervangen door Felipe Luis.

Het zorgde ervoor dat de storm van Brazilië ging liggen en Servië eindelijk tijd kreeg om naar adem te happen, maar de Serviërs slaagden er zelf niet in gevaarlijk te worden.

Brazilië zette vlak voor rust weer een tandje bij en nadat doelman Vladimir Stojkovic Neymar nog knap van scoren wist af te houden, passeerde Paulinho de oud-Vitessenaar wel met een subtiel lobje.

Veroorloven

Door de voorsprong kon Brazilië het zichzelf veroorloven om het in de tweede helft wat rustiger aan te doen, maar de 2-0 bleef eigenlijk wel constant in de lucht hangen.

Neymar had die in de 57e minuut op zijn schoen, maar de sterspeler werd nog net genoeg naar de buitenkant gedrukt door Tadic waardoor Stojkovic redelijk eenvoudig redding kon brengen met zijn voeten.

Servië gooide na een uur spelen opeens alle schroom van zich af en dat resulteerde zowaar in drie goede mogelijkheden, maar Aleksandar Mitrovic (rebound onschadelijk gemaakt door Silva), Tadic (matige controle) en opnieuw Mitrovic (kopbal recht op keeper Alisson) wisten de wedstrijd niet volledig op zijn kop te zetten.

Brazilië was daardoor gelijk weer bij de les en verdubbelde de score ruim twintig minuten voor tijd dankzij een rake kopbal van Silva uit een hoekschop van Neymar, waarna de absolute titelfavoriet professioneel de bal rond liet gaan.