Bondscoach Löw wil na blamage Duitsland nog niks zeggen over toekomst

"De teleurstelling is groot, maar over mijn toekomst wil ik nu nog niets zeggen. Ik moet alles even laten bezinken", zei een aangeslagen Löw vlak na de verloren wedstrijd tegen Zuid-Korea (0-2) in de Kazan Arena tegen het Duitse ZDF.

Duitsland stond na zijn eerste twee wedstrijden in groep F op slechts drie punten en moest dus winnen van Zuid-Korea om de achtste finales te bereiken. De viervoudig wereldkampioen speelde echter een matig duel en liep door twee treffers in blessuretijd zelfs tegen een pijnlijke nederlaag aan.

Door het verlies in de laatste groepswedstrijd eindigde Duitsland als laatste in groep F, terwijl Mexico en groepswinnaar Zweden wel de achtste finales bereikten. Löw kan niet anders dan concluderen dat zijn ploeg terecht is uitgeschakeld.

"Ons spel was niet solide en als we in de slotfase alsnog kansen kregen, dan deden we daar te weinig mee", zei de geplaagde bondscoach. "We hebben verloren van Mexico en Zuid-Korea en met heel veel moeite gewonnen van Zweden. Dan verdien je het niet om verder te gaan."

Toekomst

Door de pijnlijke uitschakeling van Duitsland is het de vraag of Löw, wiens contract vlak voor het WK werd opengebroken tot en met 2022, nog door mag gaan als bondscoach.

De 58-jarige Löw werd in 2004 bij het Duitse elftal aangesteld als assistent-trainer van Jürgen Klinsmann en schoof twee jaar later na het WK door naar de positie van keuzeheer. Sindsdien leidde hij de Duitsers op ieder eindtoernooi naar een podiumplek, tot dit WK.

Teammanager Oliver Bierhoff van de Duitse ploeg stelde na de nederlaag tegen de Koreanen dat hij verwacht dat Löw aanblijft, ook al is de bondscoach verantwoordelijk voor de afgang van Duitsland in Rusland.

"Joachim heeft onlangs een nieuw contract ondertekend, dus ik ga ervanuit dat hij doorgaat", aldus Bierhoff. "We zien diep teleurgesteld, maar moeten dit accepteren en analyseren waarom het mis is gegaan."

Hummels

Ook Mats Hummels zit in zak en as na de uitschakeling van Duitsland. De 29-jarige verdediger, die terugkeerde in de basis, hield tot het laatste moment hoop op een plek in de achtste finales.

"We hebben zelfs na die 1-0 van de Koreanen nog tot het einde geknokt, maar het was weer niet voldoende", concludeerde Hummels. "We wisten dat het moeilijk zou worden. Alleen in de groep van Engeland en België werden ploegen makkelijk verslagen. Dat het zo moet aflopen, is heel zuur voor ons en voor alle Duitse voetbalfans. Dit doet heel, heel veel pijn."

Hummels erkende dat Duitsland al langere tijd niet in goede vorm verkeert. "Onze oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK waren al niet goed. Ik denk dat we onze laatste goede wedstrijd in de herfst van 2017 hebben gespeeld. Als we na de zomer weer bijeenkomen, dan moeten we maar eens goed met elkaar gaan praten."