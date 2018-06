Duitsland vierde titelverdediger deze eeuw die strandt in groepsfase WK

Frankrijk (in 2002 in Zuid-Korea en Japan), Italië (in 2010 in Zuid-Afrika) en Spanje (in 2014 in Brazilië) ondergingen in de afgelopen achttien jaar hetzelfde lot als wat nu Duitsland is overkomen in Rusland.

Frankrijk vloog er op het WK 2002 als wereldkampioen met slechts één schamel punt uit. Italië strandde op het WK van 2010 als titelhouder met twee puntjes.

Spanje veroverde in Zuid-Afrika de wereldtitel, maar moest vier jaar later al na drie poulewedstrijden naar huis. De Spanjaarden wisten na de nederlagen tegen Nederland (5-1) en Chili (2-0) al dat ze hun titel zouden kwijtraken.

Duitsland volgde Spanje op als wereldkampioen en ging dit WK in Rusland in als een van de topfavorieten. De ploeg van bondscoach Joachim Löw begon het toernooi echter met een nederlaag tegen Mexico (0-1).

Zaterdag volgde een zwaarbevochten zege op Zweden (2-1), maar dat bleek niet genoeg om de 'vloek' van de wereldkampioen te doorbreken. Met een beschamende nederlaag tegen Zuid-Korea (0-2) nam 'Die Mannschaft' afscheid van de status van wereldkampioen.

Historisch

Duitsland overleefde bovendien opvallend genoeg voor het eerst de groepsfase van het WK niet. De viervoudig wereldkampioen bereikte tijdens de vorige WK-deelnames waarin via een poulesysteem werd gespeeld altijd de volgende ronde.

Duitsland veroverde in 1954, 1974, 1990 en 2014 de wereldtitel, verloor vier keer de WK-finale (in 1966, 1982, 1986 en 2002) en eindigde eveneens vier keer als derde (1934, 1970, 2006 en 2010).

De 'slechtste' prestatie tot aan het WK in Rusland was uitschakeling in de tweede groepsfase in 1978 toen de Duitsers als derde eindigden in de groep, achter Italië en Nederland, dat de finale haalde, waarin het moest buigen voor gastland Argentinië.

Duitsland maakte op het WK in Rusland slechts twee doelpunten, beide in de wedstrijd tegen Zweden (2-1). Niet eerder scoorden de Duitsers zo weinig op een mondiale eindronde.

Duitsland werd tot overmaat van ramp met drie punten vierde en laatste in groep F, achter de voor de achtste finales geplaatsten Zweden en Mexico (beide zes punten) en het eveneens uitgeschakelde Zuid-Korea (ook drie punten).