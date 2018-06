Titelverdediger Duitsland uitgeschakeld op WK, Zweden en Mexico verder

Duitsland en Zuid-Korea stevenden lange tijd af op een doelpuntloos gelijkspel in de Kazan Arena. De Aziaten sloegen in blessuretijd echter nog twee keer toe en zorgden daarmee voor een megastunt tegen de viervoudig wereldkampioen.

Het is de eerste keer in de historie dat Duitsland al in de groepsfase van het WK strandt. De ploeg van bondscoach Joachim Löw, die het WK begon met een nederlaag tegen Mexico en zijn tweede groepswedstrijd nipt won van Zweden, eindigt met slechts drie punten op de laatste plek.

Door de zeer verrassende uitschakeling van Duitsland is het de vraag of Löw kan aanblijven als bondscoach. De Duitse voetbalbond verlengde het contract van de keuzeheer vlak voor het WK nog tot en met 2022.

Zweden begon de laatste speelronde op de derde plek, maar pakt door de verrassend ruime zege op Mexico de groepswinst. Treffers van Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist en een eigen doelpunt van Edson Alvarez bepaalden de eindstand op 3-0 in Yekaterinburg. Zowel Zweden als Mexico eindigt met zes punten, maar de Scandinaviërs hebben een beter doelsaldo.

In de achtste finales speelt Zweden tegen de nummer twee van groep F, op dit moment nog Zwitserland. Mexico neemt het op tegen de winnaar uit die poule en dat is momenteel Brazilië. Later op woensdag vallen de beslissingen in groep F.

Duitsland-Zuid-Korea

Met Mesut Özil in plaats van Thomas Müller in de basisopstelling begon Duitsland zeer matig aan de wedstrijd tegen Zuid-Korea en slaagde het er in de eerste helft ondanks een veldoverwicht amper in om kansen te creëren.

Alleen Timo Werner dook tot twee keer toe gevaarlijk op in het vijandelijke strafschopgebied, maar de spits van RB Leipzig schoot eerst na een fraaie individuele actie in het zijnet en raakte daarna de paal, maar deed dat wel vanuit buitenspelpositie.

Duitsland zette na rust een tandje bij, wetende dat Zweden inmiddels op voorsprong was gekomen tegen Mexico en er dus van Zuid-Korea moest worden gewonnen om een enorme deceptie te voorkomen.

De Duitsers kregen via Leon Goretzka (kopbal van dichtbij recht op doelman Hyun-Woo Cho), opnieuw Werner (rakelings naast) en de voor Sami Khedira ingevallen Mario Gomez (kopbal eveneens in de handen van Cho) ook goede mogelijkheiden op de bevrijdende openingstreffer, maar het geluk ontbrak.

Blessuretijd

De ploeg van Löw moest doordat het steeds meer ruimte weggaf ook oppassen voor een tegengoal, maar dat bleef ze lange tijd bespaard, voornamelijk omdat niemand bij de Zuid-Koreanen de trekker durfde over te halen.

Duitsland ging in de slotfase nog één keer op jacht naar de zege, maar ook met vijf aanvallers binnen de lijnen kon het tweede achtereenvolgende huzarenstukje (Toni Kroos maakte tegen Zweden diep in blessuretijd de winnende 2-1) niet worden bewerkstelligd, ook omdat Mats Hummels een voorzet van Özil volledig verkeerd raakte.

Duitsland kwam in blessuretijd zelfs op achterstand nadat Kim Young-Gwon van dichtbij de 1-0 binnenwerkte. De verdediger zag zijn doelpunt in eerste instantie afgekeurd worden vanwege buitenspel, maar incasseerde in de 96e minuut ook de tweede treffer.

Doelman Manuel Neuer ging helemaal mee naar voren en dat kwam de Duitsers duur te staan. Na balverlies op de Zuid-Koreaanse helft en een snelle counter kon Son Heung-Min de bal in een leeg doel tikken, waarmee de blamage van Duitsland een feit was.

Mexico-Zweden

In Yekaterinburg was Zweden al vanaf het begin de betere ploeg tegen Mexico, dat het WK nog uitstekend was begonnen met twee zeges en de laatste speelronde begon als koploper in groep F. Verdediger Jesus Gallardo moest al na dertien seconden aan de noodrem trekken en pakte daardoor de snelste gele kaart op een WK ooit.



De beste kans in de beginfase was voor Emil Forsberg, maar de middenvelder raakte de bal niet goed. Mexico liet zich een stuk minder zien voor het vijandelijke doel. Carlos Vela was nog het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn afstandsschot ging rakelings naast.

In de tweede helft drukte Zweden, dat een zege nodig had om door te gaan, zijn dominantie alsnog uit in doelpunten. Linksback Augustinsson schoot de bal op randje buitenspel via Ochoa binnen en bezorgde zijn land zo de gedroomde voorsprong.

Mexico was amper bekomen van de tegentreffer of het land uit Noord-Amerika stond al met 0-2 achter. De Zweden kregen een strafschop nadat oud-PSV'er Berg onderuit werd gehaald door een andere oud-PSV'er Héctor Moreno en Granqvist schoot van elf meter onberispelijk binnen.

Na die tweede treffer besloot Zweden zich terug te trekken op eigen helft en dat leverde wat mogelijkheden op voor Mexico, maar de ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio slaagde er niet in de aansluitingstreffer te maken en kwam zelfs op een nog grotere achterstand. Álvarez kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand en passeerde zo zijn eigen doelman, waardoor Zweden zich met een overtuigende zege plaatste voor de achtste finales.