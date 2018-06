Özil keert tegen Korea terug in basis Duitsland, Müller gepasseerd

In vergelijking met de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Zweden begint Löw deels gedwongen met liefst vijf andere namen. Jérôme Boateng is door zijn rode kaart geschorst en wordt centraal achterin vervangen door Niklas Süle. Naast hem start Mats Hümmels, die tegen Zweden ontbrak door een blessure, en dat gaat ten koste van Antonio Rudiger. Joshua Kimmich en Jonas Hector completeren de defensie.

Op het middenveld verkiest Löw Goretzka, die deze zomer Schalke 04 boven Bayern München verruilt, boven Müller. Ook Julian Draxler begint voor het eerst dit WK op de bank, waardoor Özil terug is in de opstelling.

Sami Khedira mag starten, omdat Sebastian Rudy tegen Zweden zijn neus brak. Toni Kroos en Marco Reus zijn de andere middenvelder en Timo Werner staat opnieuw in de spits.

Unicum

Duitsland tegen Zuid-Korea begint om 16.00 uur in de Kazan Arena in Kazan. Dankzij de late zege op Zweden hebben de Duitsers plaatsing voor de achtste finales in eigen hand. Mocht de ploeg van Löw het toch niet redden tegen de Zuid-Koreanen, dan is dat een unicum. Duitsland is nog nooit uitgeschakeld in de groepsfase van het WK.

Overigens hebben de Koreanen nog een miniem kansje op de achtste finales. Ze moeten winnen van Duitsland én in de andere wedstrijd in groep F moet Mexico afrekenen met Zweden. En dan nog is Korea afhankelijk van het doelsaldo.

Mexico tegen Zweden begint uiteraard ook om 16.00 uur en dat duel wordt gespeeld in het Centraalstadion in Yekaterinenburg. Bij de Mexicanen is er zoals verwacht een basisplaats voor PSV-aanvaller Hirving Lozano.