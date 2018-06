WK-programma 28 juni: België en Engeland 'strijden' om groepswinst

16.00 uur, Volgograd Arena in Volgograd: Polen-Japan

Japan gaat met vier punten uit twee wedstrijden aan de leiding in groep H en kan tegen het al uitgeschakelde Polen een plek in de achtste finales veiligstellen. Een gelijkspel volstaat voor de ploeg van bondscoach Akira Nishino en zelfs bij een nederlaag kan Japan doorgaan, maar dat hangt af van het resultaat bij Senegal tegen Colombia.

In de WK-historie lukte het de Japanners al twee keer om de poulefase te doorstaan (2002 en 2010), maar toen was de achtste finale ook meteen het eindstation.

Weetje over de wedstrijd: Japan moet de Aziatische eer hoog houden in Rusland, want de andere landen uit dat werelddeel (Zuid-Korea, Saoedi-Arabië en Iran) zijn al uitgeschakeld. Vooralsnog hebben alleen Europese, Zuid- en Noord-Amerikaanse landen zich geplaatst voor de knock-outfase.

Speler om in de gaten te houden: Keisuke Honda (32) is op leeftijd en heeft geen basisplaats meer bij Japan, maar de oud-speler van VVV-Venlo blijft een fenomeen. De spelmaker, die tegenwoordig bij het Mexicaanse Pachuca speelt, gaf als invaller al een assist tegen Colombia en scoorde tegen Senegal. Door dat doelpunt werd hij de eerste speler van de 'Blue Samurai' die op drie verschillende WK's trefzeker was. Als Honda tegen Polen weer speeltijd krijgt, evenaart hij Hidetoshi Nakata als de Japanner met de meeste WK-wedstrijden (10) achter zijn naam.

16.00 uur, Cosmos Arena in Samara: Senegal-Colombia

Als Senegal niet van Colombia verliest, gaat de ploeg als het enige Afrikaanse land door naar de achtste finales. Zelfs een nederlaag hoeft niet fataal te zijn, maar dan moet Japan onderuitgaan tegen Polen. Colombia gaat bij een zege verder en bij een gelijkspel wordt het rekenwerk.

Het wordt de tweede confrontatie ooit tussen Senegal en Colombia. Vier jaar geleden stonden beide landen tegenover elkaar in een oefenduel in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires en toen werd het 2-2. Moussa Konaté en Dame N'Doye scoorden voor Senegal en Teofilo Gutierrez en Carlos Bacca voor Colombia.

Weetje over de wedstrijd: Als Colombia wint dan zou het de eerste keer zijn dat Senegal een WK-wedstrijd verliest in de reguliere speeltijd. De Senegalezen waren er een keer eerder bij op het WK, in 2002, en toen bleven ze verrassend ongeslagen tot de kwartfinale tegen Turkije. De wedstijd werd met 1-0 verloren, maar de goal van Ilhan Mansiz viel pas in de verlenging.

Speler om in de gaten te houden: Dit WK lijkt de doorbraak te worden van Juan Quintero, die de afgelopen zeven jaar zes clubs versleet. Afgelopen seizoen speelde de 25-jarige Colombiaanse middenvelder voor het Argentijnse River Plate, dat hem huurde van FC Porto. Naar verluidt staat Quintero door zijn goede optreden dit WK op het lijstje van tal van Europese topclubs, waaronder Real Madrid. Een goede wedstrijd tegen Senegal kan hem weer een stap dichter bij een toptransfer brengen.

20.00 uur, Kaliningrad Stadion in Kaliningrad: Engeland-België

Het had misschien dé kraker moeten worden van de groepsfase, maar de absolute spanning ontbreekt omdat Engeland en België al zeker zijn van een plek in de achtste finales. Het gaat alleen om groepswinst, maar de vraag is hoe blij een ploeg daarmee moet zijn. De kans is namelijk groot dat de winnaar van groep G in de achtste finales op het sterke Colombia stuit en daarna wacht mogelijk Brazilië. Het is dus verleidelijk om de groep niet te winnen.

De Belgen hebben al aangekondigd niet in hun sterkste opstelling te beginnen. Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Thomas Meunier zitten waarschijnlijk op de bank, omdat het drietal bij een gele kaart geschorst zou worden voor de eerste wedstrijd in de knock-outfase. Romelu Lukaku wordt gespaard vanwege een pijnlijke enkel en de verwachting is dat captain Eden Hazard rust krijgt. Zowel bondscoach Roberto Martinez van de Belgen als Gareth Southgate van Engeland kondigde op een persconferentie aan vol voor de winst te gaan, maar de vraag is of dat wel echt zo is.

Beide landen hebben zes punten en een exact gelijk doelsaldo (8-2). Als het duel donderdag in een gelijkspel eindigt, geeft het aantal kaarten de doorslag. Engeland heeft tot nu toe een gele kaart minder gekregen dan België (twee om drie).

Weetje over de wedstrijd: Dit wordt het meest 'Premier League-rijke' duel van het WK. De Engelse selectie bestaat louter uit spelers uit de eigen competitie en van de 23 Belgen staan er maar liefst elf bij een Premier League-club onder contract.

Speler om in de gaten te houden: Let op Harry Kane, want de Engelse spits en aanvoerder heeft dit WK een bizar gemiddelde. In de eerste twee wedstrijden, tegen Tunesië en Panama, maakte hij in totaal vijf goals. Het record van de Fransman Just Fontaine, die op het WK van 1958 dertien keer scoorde, lijkt zowaar haalbaar. De enige Engelse speler die op een WK vaker trefzeker was dan Kane, is Gary Lineker met zes goals in 1986.

20.00 uur, Mordovia Arena in Saransk: Panama-Tunesië

Omdat zowel Panama als Tunesië kansloos is voor een plek in de knock-outfase, ontbreekt ook bij dit duel in groep G de absolute spanning. Toch kan het voor beide landen een memorabele avond worden. Panama, de enige debutant, gaat voor zijn eerste zege ooit op een WK, terwijl Tunesië na dertig jaar weer eens kan winnen. Op het WK van 1978 boekten de Tunesiërs hun eerste en tot dusver enige zege op een mondiaal titeltoernooi. Mexico werd in dat jaar met 3-1 verslagen.

Weetje over de wedstrijd: Hernan Dario Gomez, de bondscoach van Panama, weet hoe Tunesië verslagen moet worden. Tijdens het WK 1998 in Frankrijk was hij nog eindverantwoordelijke bij zijn vaderland Colombia, dat in Montpellier door een doelpunt van Leider Preciado met 1-0 won van de Tunesiërs.

Speler om in de gaten te houden: Felipe Baloy kan zonder druk spelen tegen Tunesië. De 37-jarige verdediger is een held in zijn land, sinds hij tegen Engeland (6-1 verlies) de eerste WK-goal ooit voor Panama maakte. Hij werd ook meteen de op drie na oudste doelpuntenmaker op een WK. De oudste is de Kameroener Roger Milla, die 42 jaar was toen hij in 1994 scoorde tegen Rusland.

Programma zaterdag 30 juni

16.00 uur in Kazan: Frankrijk-Argentinië (achtste finale)

20.00 uur in Sochi: Uruguay-Portugal (achtste finale)