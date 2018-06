Sampaoli blij dat 'gezamenlijke droom' met Messi op WK voortduurt

De sterspeler maakte in de groepsfase een matige indruk en kreeg veel kritiek, maar zorgde tegen de Nigerianen voor de belangrijke openingstreffer.

"Toen Lionel me knuffelde, maakte me dat blij en trots. Ik mag met hem de wereld over reizen en veel momenten delen. Hij kent me heel goed en we hebben een gezamenlijke droom", aldus Sampaoli.

"Zijn menselijke kant is geweldig. Hij huilt en lijdt en is blij als Argentinië wint. Het is belangrijk dat hij die gevoelens laat zien. Veel mensen zeggen dat hij het niet fijn vindt om voor de nationale ploeg te spelen, maar dat is niet waar."

De wereldtitel met Argentinië ontbreekt nog op de indrukwekkende erelijst van Messi, die met zijn ploeg nu Frankrijk treft in de achtste finales.

​

Fantastisch

Hoewel Messi op het WK nog niet de vorm toont die hij vaak bij FC Barcelona heeft, is Sampaoli blij met wat de aanvoerder laat zien.

"Telkens wanneer Messi speelt, laat hij zien dat hij een fantastische speler is die beter is dan wie dan ook. Toch heeft hij de hulp van zijn teamgenoten nodig. Alleen dan is hij op zijn best", zegt de 58-jarige Argentijn.

"Mijn spelers weten dat ze geweldig zijn en dat wilden ze tegen Nigeria laten zien. Ze hebben gewonnen van een fantastische tegenstander en hebben tot de laatste snik gevochten. Ze hebben met hun hart gespeeld en zijn echte strijders."

Media

Hoewel de kritiek in de Argentijnse media na de westrijden tegen IJsland (1-1) en Kroatië (3-0-verlies) niet mals was, trekt Sampaoli zich daar weinig van aan.

"Ik hou met niet bezig met de media. Ze moeten in de behoefte van het volk voorzien, maar het is interessant waarom ze er voor vechten om zulke kritische verhalen te verkopen. Het is niet alleen hun fout, want het is ook wat van ze verwacht wordt."

Het achtstefinaleduel tussen Frankrijk en Argentinië wordt zaterdag om 16.00 uur gespeeld. Groepswinnaar Kroatië speelt een dag later om 20.00 uur tegen Denemarken.