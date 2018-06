Mikel boos dat Nigeria 'duidelijke penalty' is onthouden

De Argentijnse verdediger Marcos Rojo kreeg een kwartier voor tijd in het strafschopgebied de bal tegen zijn arm. De videoscheidsrechter adviseerde Çakir de beelden van het moment te bestuderen, maar de Turkse arbiter besloot op basis daarvan geen penalty toe te kennen aan Nigeria.

"Het was in mijn ogen een duidelijke strafschop", zei een verontwaardigde Mikel in Sint-Petersburg. "We hebben de beelden net nog eens teruggekeken in de kleedkamer en we zijn nog steeds van mening dat het een handsbal was. De scheidsrechter zei ook tegen mij dat de bal op zijn arm kwam, maar ik vraag me af waarom hij dan geen penalty gaf."

Tot overmaat van ramp maakte uitgerekend Rojo tien minuten later de winnende treffer voor Argentinië. De ploeg pakte daardoor de zege en plaatste zich zo ternauwernood voor de achtste finales. Bij een gelijkspel had Nigeria zich bij de laatste zestien gevoegd.

"Het is zonde dat we niet de kans krijgen om ons geweldige WK-avontuur voort te zetten", zei een teleurgestelde Mikel, die desondanks vindt dat Nigeria met opgeheven hoofd uit Rusland kan vertrekken. "Dit team is tot grote dingen in staat en we zullen klaar zijn voor het volgende WK."

Troost-Ekong

Ook de geboren Haarlemmer William Troost-Ekong, die de hele wedstrijd speelde voor Nigeria, was na de uitschakeling van zijn land zowel trots als teleurgesteld.

"We hebben ons best gedaan", zei Troost-Ekong tegen de NOS. "We mogen ook best trots zijn, maar zij gaan gewoon door en wij niet. Daar gaat het uiteindelijk toch om. We hadden aan een gelijkspel voldoende, dus we waren zo dichtbij. Dit doet veel pijn."

De andere wedstrijd in groep D ging tussen Kroatië en IJsland. Deze wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door de Kroaten, die daardoor zonder puntenverlies de groepsfase afsloten.