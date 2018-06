Opgeluchte Messi vindt dat WK nu pas echt begint voor Argentinië

"We hadden er alle vertrouwen in dat we deze wedstrijd zouden winnen, al hadden we niet verwacht dat het zo lastig zou worden", zei Messi direct na het duel in Sint-Petersburg tegen het Argentijnse TyC Sports. "Dit is een geweldige manier om je te kwalificeren voor de volgende ronde."

Messi was in de eerste twee groepswedstrijden tegen IJsland (1-1) en Kroatië (0-3-nederlaag) grotendeels onzichtbaar, wat hem in eigen land veel kritiek opleverde. De 31-jarige aanvaller haalde dinsdag zijn gram door in de veertiende minuut op fraaie wijze de score te openen.

Vlak na rust kwam Nigeria via een rake strafschop van Victor Moses op gelijke hoogte, waardoor Argentinië virtueel uitgeschakeld was. Rojo zorgde in de 86e minuut voor grote opluchting in het kamp van de Zuid-Amerikanen, die in de achtste finales Frankrijk treffen.

"Ik wist dat God aan onze kant stond en ons niet in de steek zou laten", jubelde Messi. "Ik dank alle mensen die hier waren voor hun opofferingen en ik dank de mensen in Argentinië die ons altijd gesteund hebben. Zij hebben zich niet laten afleiden door alle onzin die verspreid werd. Het is eens te meer aangetoond dat niks belangrijker is dan het shirt van het Argentijnse elftal."

"Ons WK begint vandaag pas echt. We moesten winnen, op welke manier dan ook. Na vandaag moet er een nieuw WK voor ons beginnen."

Verdiend

Messi was de eerste speler die Rojo omhelsde na de 2-1. "Marcos verdient deze goal, omdat hij flink heeft moeten knokken om op het WK te staan", zei de aanvoerder. "Deze vreugde is geweldig na alles wat we hebben moeten doorstaan. Het zou heel vervelend en zeer onterecht zijn geweest als het WK na vandaag klaar was geweest voor ons."

Rojo was zelf ook ontzettend blij na de late ontsnapping van zijn ploeg. "Dit hadden we nodig", jubelde de verdediger van Manchester United. "We waren sterker dan ooit. Ik vertelde mijn ploeggenoten al dat ik zou scoren. Geweldig dat het ook lukte. Ook voor onze fans. Zij hebben ons ook gesteund tijdens de slechte wedstrijden tegen IJsland en Kroatië. Zij hebben dit zo erg verdiend."

Rojo toonde zich direct na de wedstrijd vol vertrouwen over het vervolg van het toernooi. "Natuurlijk zijn we niet bang voor Frankrijk. Wij komen nu pas op gang, leve Argentinië."