Argentinië ontsnapt aan uitschakeling door late zege op Nigeria

Argentinië leek in de tweede helft lang op weg naar de uitgang, omdat Nigeria een een gelijkspel genoeg had om de tweede ronde te bereiken. Verdediger Marcos Rojo werd de onverwachte held van de Argentijnen door vier minuten voor tijd de winnende treffer te maken in Sint-Petersburg.

De Zuid-Amerikanen waren binnen een kwartier op voorsprong gekomen via sterspeler Lionel Messi, maar vlak na rust tekende Victor Moses uit een strafschop voor de gelijkmaker. Door Rojo mag Argentinië toch naar de achtste finales, waarin een kraker met Frankrijk wacht.

Kroatië boekte dinsdag tegen IJsland zijn derde zege op rij, waardoor de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic als groepswinnaar doorgaat. De Kroaten treffen Denemarken in de tweede ronde.

Geruchten

Argentinië had alleen wat aan een zege op Nigeria, omdat de vicewereldkampioen in zijn eerste twee groepswedstrijden gelijkspeelde tegen IJsland (1-1) en verloor van Kroatië (0-3).

De geplaagde bondscoach Jorge Sampaoli, die volgens de geruchten zelfs voor zijn baan moest vrezen na de blamage tegen de Kroaten, vertrouwde dinsdag op ervaring. Met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar en 190 dagen stelde de trainer het oudste Argentijnse WK-elftal ooit op.

Ajacied Nicolás Tagliafico was met zijn 25 jaar de jongste speler in de basis. Keeper Willy Caballero moest na zijn blunder tegen Kroatië wijken voor de 31-jarige debutant Franco Armani, terwijl Gonzalo Higuaín in de spits de voorkeur kreeg boven Sergio Aguero.

Messi bleef vanzelfsprekend gewoon staan, hoewel de aanvoerder tegen IJsland en Kroatië amper in het spel voorkwam. In het duel met Nigeria waren die onzichtbare optredens snel vergeten, want in de veertiende minuut promoveerde Messi een fraaie pass van Ever Banega tot een treffer: 0-1.

Ruim een kwartier na zijn eerste WK-goal in 662 minuten (zijn vorige goal was in 2014 ook tegen Nigeria) was de superster van FC Barcelona dicht bij zijn tweede treffer, maar hij krulde een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied op de paal.

Penalty

Nigeria, dat in zijn vorige wedstrijd een prima indruk maakte door met 2-0 te winnen van IJsland, kwam er niet aan te pas in de eerste helft. De Afrikanen wisten voor rust geen enkel schot tussen de palen te krijgen.

De Nigerianen begon een stuk beter aan de tweede helft en dat leverde al snel de gelijkmaker op. Javier Mascherano hield Leon Balogun vast in het strafschopgebied en Moses benutte de door de Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir toegekende penalty: 1-1.

Zoals vaker onder Sampaoli had Argentinië moeite om met een tegenslag om te gaan. De tweevoudig wereldkampioen voetbalde steeds slordiger en kwam amper nog in de buurt van de Nigeriaanse keeper Francis Uzoho. Tien minuten voor tijd was er pas weer een grote kans voor de Zuid-Amerikanen, maar Higuaín schoot wild over.

Nigeria was gevaarlijker na rust, maar de ploeg van Gernot Rohr vroeg een kwartier voor tijd tevergeefs om een strafschop en even later stuitte invaller Odion Ighalo op doelman Armani. Die misser kwam de Afrikanen duur te staan, want in de 86e minuut schoot centrale verdediger Rojo raak op aangeven van rechtsback Gabriel Mercado (2-1). Messi maakt daardoor nog steeds kans op zijn eerste wereldtitel.