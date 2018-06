Kroatië schakelt IJsland uit en gaat als groepswinnaar verder op WK

Milan Badelj schoot tien minuten na rust namens Kroatië de openingstreffer binnen in de Rostov Arena. Gylfi Sigurdsson maakte een kwartier voor tijd nog wel gelijk door een strafschop te benutten, maar Ivan Perisic bezorgde WK-debutant IJsland in de laatste minuut alsnog een nederlaag.

De Noord-Europanen hadden in ieder geval van Kroatië moeten winnen om in de race voor een plek bij de laatste zestien te blijven. Ze waren in dat geval nog wel afhankelijk van de andere wedstrijd in groep D tussen Argentinië en Nigeria, die in een 2-1-overwinning eindigde voor de Zuid-Amerikanen.

Door dat resultaat gaat Argentinië (vier punten) samen met groepswinnaar Kroatië (negen punten) naar de volgende ronde. Door de zege van Argentinië had IJsland zich bij een overwinning op de Kroaten voor de achtste finales geplaatst, maar zo ver kwam het dus niet.

IJsland, dat de groepsfase begon met een gelijkspel tegen Argentinië en daarna van Nigeria verloor, slaagde er zo niet in de stunt van twee jaar geleden op het EK een goed vervolg te geven. De ploeg van Hallgrímsson reikte destijds tot de kwartfinales in Frankrijk.

Kroatië won in Rusland al zijn groepswedstrijden en neemt het in de achtste finales van het WK op tegen Denemarken, de nummer twee van groep C. Argentinië speelt in de volgende ronde tegen Frankrijk.

Kansen

IJsland creëerde in de eerste helft al enkele goede mogelijkheden tegen het al geplaatste Kroatië, dat niet in zijn sterkste opstelling speelde. Hordur Magnusson kreeg na een half uur een kopkans uit een corner, maar zijn inzet belandde naast.

Ook in het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor IJsland. Een inzet van voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason ging net naast en doelman Lovre Kalinic voorkwam dat Aron Gunnarsson kon scoren.

Kroatië liet zich slechts sporadisch voor het vijandelijke doel zien en moest het van afstandsschoten hebben, maar daarmee werd doelman Halldorsson niet serieus getest.

In de tweede helft toonde Kroatië zich een stuk sterker en dat leidde ook direct tot de openingstreffer. IJsland kwam eerst nog goed weg nadat een schot van Badelj op de lat belandde, maar diezelfde middenvelder schoot even later alsnog fraai raak nadat de bal met enig fortuin voor zijn voeten was gestuiterd.

Geklungel

Eén minuut na de openingstreffer kreeg IJsland al twee dotten van kansen op de gelijkmaker. Na geklungel van doelman Kalinic kon Sverrir Ingi Ingason inkoppen, maar Kalinic maakte zijn fout goed door de inzet over de lat te koppen. Uit de daaropvolgende corner kreeg Ingason de bal weer op zijn hoofd, maar dit keer was de lat de reddende engel voor Kroatië.

IJsland werd een kwartier voor tijd alsnog in het zadel geholpen na hands van Dejan Lovren in het strafschopgebied. Sigurdsson maakte geen fout van 11 meter en gaf zijn ploeg zo weer hoop op de zege, al was het Kroatië dat na de gelijkmaker de beste kansen kreeg door de vele ruimte achterin bij IJsland.

In de laatste minuut leverde het de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic ook de zege op. Perisic knalde de bal met links hard in de verre hoek en dompelde IJsland zo in rouw.