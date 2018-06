Deschamps geeft Denemarken schuld van bloedeloze 0-0 op WK

Frankrijk was al zeker van een plek in de volgende ronde, maar had nog wel een punt nodig om de groepswinst veilig te stellen. Denemarken moest op zijn beurt nog een punt pakken om de laatste zestien te bereiken en dus waren beide landen content met een remise.

"Wij probeerden in het laatste kwartier nog wel voor de overwinning te gaan, maar het werd een neutrale slotfase en dat was een keuze van de Denen", beweerde Deschamps na de wedstrijd in Moskou. "Ze waren tevreden met een gelijkspel en dat kan ik wel begrijpen, aangezien ze nu geplaatst zijn voor de volgende ronde."

Frankrijk en Denemarken zorgden met het gelijkspel voor een primeur, want het was de eerste keer dat een duel bij het WK in Rusland zonder doelpunten eindigde. Deschamps, die enkele basisspelers rust gaf, erkende dat beide ploegen er niet heel veel aan deden om een doelpuntloze remise te voorkomen.

"We kregen wel wat mogelijkheden, maar Denemarken stond defensief erg goed en wij hoefden ook geen risico's te nemen. Voor beide ploegen was dit een goed resultaat. Wij zijn nu de groepswinnaar en hebben ons doel bereikt."

Hareide

Ook bondscoach Age Hareide van Denemarken vindt niet dat zijn ploeg de schuld moet krijgen voor het eerste doelpuntloze gelijkspel op dit WK. De 64-jarige Noor kan dan ook niks met de kritiek dat zijn ploeg te defensief speelde en aanvallend te weinig liet zien.

"We hadden slechts één punt nodig en stonden tegenover een van de beste counterploegen ter wereld. Het zou dus stom zijn geweest om aan te vallen. We zijn bovendien heel blij met deze 0-0", zei Hareide, die Denemarken naar de eerste achtstefinaleplek op een WK leidde sinds 2002.

De bondscoach is trots op die prestatie, niet in de laatste plaats omdat hij vindt dat het de Denen niet makkelijk is gemaakt. "We zaten in één van de zwaarste groepen dit WK. Peru eindigde weliswaar als derde, maar speelde in mijn ogen wel het beste voetbal. Dit is voor ons een fantastische prestatie, mogelijk gemaakt door een team dat alles heeft gegeven."