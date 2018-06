Van Marwijk: 'Australië mist kwaliteiten om verschil te maken op WK'

"Toch hebben we in alle drie de groepswedstrijden goed gepresteerd", zei de 66-jarige Van Marwijk, die niet verdergaat als bondscoach van Australië, op zijn persconferentie na de nederlaag tegen Peru.

"Ik wil mijn periode als bondscoach geen succes noemen, maar ook zeker geen mislukking. We hebben hier goed gevoetbald, maar konden het niet uitdrukken in doelpunten. We missen bij Australië de kwaliteiten om het verschil te maken op dit niveau."

Van Marwijk, die eind januari werd aangesteld bij de Australiërs, was wel te spreken over de mentaliteit van zijn ploeg en het combinatiespel dat de 'Socceroos' ook tegen Peru lieten zien.

"We bleven strijden tot het laatste moment en hadden zeker kansen. We hadden ook nog pech, want de eerste treffer van Peru was buitenspel in mijn ogen. Erg jammer, we hebben veel complimenten gekregen voor ons voetbal hier, maar met complimenten win je helaas geen wedstrijden."

Van Marwijk, die het Nederlands elftal in 2010 naar de WK-finale leidde, heeft ondanks de uitschakeling genoten van zijn korte periode als bondscoach van Australië. "Ik vond het leuk om met deze jongens te werken. Ik heb geleerd van hun mentaliteit. Op dit niveau zie je niet vaak dat een ploeg zo veel vooruitgaat in een paar maanden tijd."

Trots

In het Peruviaanse kamp was er veel blijheid over de eerste WK-zege sinds 1978. De Zuid-Amerikanen waren door nederlagen tegen Denemarken (0-1) en Frankrijk (0-1) al voor het duel met Australië kansloos voor een plek in de achtste finales, maar wilden niet zonder zege afscheid nemen van het toernooi in Rusland.

"Ik ben de fans uit Peru heel dankbaar", zei doelpuntenmaker André Carrillo. "Zo veel mensen hebben de lastige reis naar Rusland gemaakt. Ik ben blij dat we hen een overwinning hebben kunnen geven."

Bondscoach Ricardo Gareca noemde het zeer belangrijk dat zijn ploeg met een zege op zak terug naar huis kan reizen. "Omdat er zo veel fans uit Peru in het stadion zaten, kwamen de nederlagen extra hard aan. Maar deze groep heeft gedurende dit hele WK-traject altijd goed gereageerd na tegenslagen. Ik ben heel trots op mijn spelers."