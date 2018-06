Denemarken bereikt achtste finales WK na remise tegen Frankrijk

Denemarken en Frankrijk zorgen voor een primeur in het Luzhniki Stadion, want het is de eerste keer dit WK dat een wedstrijd zonder treffers eindigt. Beide landen hadden aan een punt wel genoeg om hun doel, groepswinst en plaatsing voor de achtste finales, te bereiken.

Frankrijk won tegen Australië (2-1) en Peru (1-0) zijn eerste twee groepswedstrijden en was dus al zeker van de volgende ronde. Bondscoach Didier Deschamps maakte daar gretig gebruik van door onder anderen Hugo Lloris, Samuel Umtiti, Paul Pogba en Kylian Mbappé buiten zijn basiself te laten.

De Denen begonnen zonder Eredivisie-spelers. Ajax-spits Kasper Dolberg kwam een kwartier voor tijd nog wel het veld in en maakte zo zijn eerste WK-minuten. Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen en Ajacied Lasse Schöne bleven het hele duel op de bank.

2002

Het is voor het eerst sinds 2002 dat Denemarken de knock-outfase op een WK weet te bereiken. In 2006 en 2014 ontbraken de Denen op het mondiale eindtoernooi en in 2010 was de groepsfase het eindstation.

De andere wedstrijd in groep C ging tussen het Australië van bondscoach Bert van Marwijk en Peru en werd met 2-0 gewonnen door de Zuid-Amerikanen. De Australiërs eindigden het WK daardoor met één punt als laatste, twee minder dan nummer drie Peru, dat al uitgeschakeld was.

In de achtste finales neemt Frankrijk het op tegen de nummer twee van groep D, op dit moment Nigeria. Denemarken treft de winnaar van die poule en dat lijkt Kroatië te worden.

Spektakel

Zowel Frankrijk als Denemarken had in de laatste groepswedstrijd aan een punt genoeg en dus bleef het spektakel uit in Moskou. Pas na een half uur was de eerste grote kans een feit, maar Christian Eriksen slaagde er net niet in een scherpe voorzet van Andreas Cornelius achter doelman Steve Mandanda te werken.

Ook Frankrijk liet zich daarna wat vaker voor het vijandelijke doel zien. Raphaël Varane was met een kopbal dicht bij de openingstreffer, terwijl Ousmane Dembélé zijn schot een meter naast zag gaan. Even later deed ook Antoine Griezmann een poging van afstand, maar doelman Kasper Schmeichel had geen problemen met de inzet van de aanvaller.

Ook in de tweede helft waren de kansen op één hand te tellen. Frankrijk toonde de meeste dreiging, maar een schot van Nabil Fekir (zijnet) en een kopbal van Olivier Giroud misten richting, waardoor het eerste gelijkspel dit WK een feit is.