Zweedse ploeg haalt kracht uit grote klap tegen Duitsland

"We zijn mentaal heel sterk en dit heeft ons alleen maar nóg sterker gemaakt", zei Andersson dinsdag in Yekaterinburg op een persconferentie.

Zweden stuit woensdag in de laatste groepswedstrijd op Mexico, dat met zes punten aan kop gaat in poule F. De ploeg van Andersson heeft drie punten, net als de Duitsers die woensdag het nog puntloze Zuid-Korea treffen.

"We hebben Duitsland bijna 95 minuten van ons af kunnen houden", stelde de Zweedse aanvoerder Andreas Granqvist. "We hebben laten zien dat we ook een team van zo'n kaliber aankunnen. Dat geeft vertrouwen voor het duel met Mexico. We willen zelf winnen en zien dan na afloop wel of dat genoeg is."

Bedreigingen

Jimmy Durmaz, die als invaller de vrije trap veroorzaakte waaruit Toni Kroos in de 95e minuut de winnende treffer maakte, ontving na het duel met de Duitsers via sociale media tal van bedreigingen en verwensingen.

De vleugelspits las zondag op het trainingsveld een verklaring voor, met al zijn teamgenoten achter zich. "Er zijn grenzen. En die grens is overschreden", zei Durmaz. "Ik ben Arabische duivel, een terrorist en lid van de taliban genoemd. En erger nog: ze hebben mijn familie en mijn kinderen bedreigd. Dat is volstrekt onaanvaardbaar."

Volgens Granqvist heeft het de selectie alleen maar dichter bij elkaar gebracht. "We komen hier als groep sterker uit. We doen het samen, we vechten voor elkaar."

Mexico-Zweden en Zuid-Korea-Duitsland beginnen woensdag beide om 16.00 uur.