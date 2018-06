Op het WK in Rusland staan de laatste duels in groep C en D op het programma. Frankrijk speelt tegen Denemarken en Australië neemt het op tegen Peru (beide 16.00 uur). Om 20.00 uur vecht Argentinië tegen Nigeria voor zijn laatste kans en speelt Kroatië tegen IJsland. In dit liveblog volgen we alle duels op de voet.