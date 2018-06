WK-programma 27 juni: Duitsland en Brazilië op weg naar achtste finales

16.00 uur, Kazan Arena in Kazan: Duitsland-Zuid-Korea

Dankzij de schitterende 2-1 van Toni Kroos tegen Zweden hebben de Duitsers plaatsing voor de achtste finales in eigen hand en is de storm in de Duitse media gaan liggen. Mocht de ploeg van bondscoach Joachim Löw het toch niet redden tegen de Zuid-Koreanen dan is dat een unicum. Nooit werd Duitsland uitgeschakeld in de groepsfase van het WK.

De eerdere resultaten op WK's tegen Zuid-Korea geven de Duitsers vertrouwen. In de groepsfase in 1994 werd met 3-2 gewonnen van het Aziatische land en ook in de halve finale in 2002 zegevierde Duitsland (1-0). Overigens hebben de Koreanen nog een miniem kansje op de achtste finales. Ze moeten winnen van Duitsland én Mexico moet afrekenen met Zweden. En dan nog is Korea afhankelijk van het doelsaldo.

Weetje over de wedstrijd: Duitsland kan de zesde titelverdediger worden die in de eerste ronde uit het toernooi vliegt. Italië (1950 en 2010), Brazilië (1966), Frankrijk (2002) en Spanje (2014) overkwam het al.

Speler om in de gaten te houden: Door alle successen zouden de Duitse spelers verzadigd zijn, zo luidde de kritiek na de nederlaag tegen Mexico. Maar van Marco Reus kunnen ze dat moeilijk zeggen. De aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund miste door blessures het WK 2014 en het EK 2016. Bovendien was Reus niet geselecteerd toen Duitsland vorig jaar de Confederations Cup won. In Rusland begon de 29-jarige Reus nog als wisselspeler, maar tegen Zweden kreeg hij een basisplaats van Löw en dat beantwoordde hij met een doelpunt en de assist - hoe eenvoudig die ook was - bij de fraaie goal van Kroos.

16.00 uur, Centraalstadion in Yekaterinenburg: Mexico-Zweden

Mexico heeft aan een puntje tegen Zweden genoeg om door te gaan naar de achtste finales. Zelfs een nederlaag hoeft niet fataal te zijn voor de ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio, maar dan mag Duitsland niet met grote cijfers van Zuid-Korea winnen. Op basis van het verleden moet het goedkomen voor de Mexicanen, want de vorige zes WK's werd de achtste finale altijd gehaald. Helaas voor Mexico was dat al die keren ook meteen het eindstation.

Weetje over de wedstrijd: Verwacht geen doelpuntenfestijn. In de dertien eerdere confrontaties werden namelijk maar dertien goals gemaakt; acht door Zweden en vijf door Mexico.

Speler om in de gaten te houden: Heel Eindhoven kijkt naar Hirving Lozano. Als de buitenspeler tegen Zweden opnieuw excelleert, kan PSV de vraagprijs weer omhoog gooien. Naar verluidt staat de 22-jarige Lozano in de belangstelling van tal van Europese topclubs, waaronder FC Barcelona.

20.00 uur, Otkritie Arena in Moskou: Servië-Brazilië

De Brazilianen moeten aan de bak, want bij een zege voor Servië is het toernooi voor de vijfvoudig wereldkampioen hoogstwaarschijnlijk voorbij. Probleem voor de 'Seleçao' is dat de recente prestaties tegen Europese landen beroerd zijn. Van de vorige zeven wedstrijden werd er maar één gewonnen: de openingswedstrijd van het WK 2014 tegen Kroatië (3-1).

Weetje over de wedstrijd: De Serviërs moeten oppassen, want als de Brazilianen op doel schieten op een WK is het bijna altijd raak. Van de laatste dertien pogingen tussen de palen, gingen er liefst tien in.

Speler om in de gaten te houden: Brazilië en in het bijzonder Neymar voelt de druk van een titelfavoriet en dus haalt de aanvaller van Paris Saint-Germain rare fratsen uit om te winnen. Tegen Costa Rica kreeg hij - na bestudering van de beelden door arbiter Björn Kuipers - geen strafschop na een schwalbe. Niet veel later scoorde Neymar en was hij in tranen. Kortom, er gebeurt altijd was als hij op het veld staat.

20.00 uur, Nizhny Novgorod Stadion in Nizhny Novgorod: Zwitserland-Costa Rica

Tegen het al uitgeschakelde Costa Rica heeft Zwitserland aan een gelijkspel genoeg om door te gaan en anders moet het Alpenland hopen op een zege van Brazilië op Servië. Het wordt de derde onderlinge confrontatie en beide landen wonnen één keer. In september 2006 waren de Zwitsers in Genève met 2-0 de sterkste door goals van Marco Streller en Alexander Frei en in juni 2010 werd het in Sion 0-1 voor de Costa Rica. Winston Parks scoorde.

Weetje over de wedstrijd: Het ziet er goed uit voor de Zwitsers, want ze verloren op een WK nog nooit van een land uit de CONCACAF, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika. Mexico werd in 1950 met 2-1 verslagen en Honduras in 2014 met 3-0. Vier jaar eerder eindigde het duel met Honduras in 0-0 en in 1994 werd gastland Verenigde Staten op 1-1 gehouden.

Speler om in de gaten te houden: Op clubniveau maakte Xherdan Shaqiri het niet waar bij topclubs Bayern München en Internazionale, maar bij Zwitserland toont hij op grote toernooien - net als de afgelopen jaren bij Stoke City - wel geregeld zijn klasse. Op het WK 2014 scoorde de gedrongen aanvaller drie keer en op het EK twee jaar geleden tekende hij met een omhaal voor de mooiste goal van het toernooi. Dit WK maakte hij tegen Servië al de winnende goal.

Programma 28 juni

16.00 uur in Volgograd: Japan-Polen (groep H)

16.00 uur in Samara: Senegal-Colombia (groep H)

20.00 uur in Kaliningrad: Engeland-België (groep G)

20.00 uur in Saransk: Panama-Tunesië (groep G)