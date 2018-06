Bondscoach Iran vindt het onbegrijpelijk dat Ronaldo geen rood kreeg

In het laatste groepsduel speelde Iran ternauwernood met 1-1 gelijk tegen de Portugezen, maar dat was niet genoeg voor het bereiken van de volgende ronde.

Volgens Queiroz verdiende zijn ploeg niet één, maar twee strafschoppen. Hij vindt dat Ronaldo in de slotfase voor een slaande beweging een rode in plaats van een gele kaart had moeten krijgen.

"Er verdiende maar één ploeg te winnen en dat was Iran. Ik weet het, ik ben een slechte verliezer. Ik ben trots op mijn ploeg, maar ook gefrustreerd. Een elleboog is een rode kaart, ook als je Ronaldo of Messi heet", aldus Queiroz, de Portugees die al sinds 2011 bondscoach van Iran is.

"We hebben tienduizenden dollars uitgegeven aan een peperduur systeem. Er zitten vijf mannen naar de beelden te kijken, maar toch zien ze allemaal geen elleboog. Sorry, maar daar begrijp ik helemaal niets van. Het systeem van de videoarbitrage werkt niet goed."

De incidenten tijdens Iran-Portugal gelden voor Queiroz als nieuwe munitie in zijn kritiek op de Video Assistant Referee (VAR). Maandag hield hij ook al een fel betoog tegen het in zijn ogen gebrekkige systeem.

Pilatus

De Iraniërs wonden zich enorm op over de beslissingen van scheidsrechter Enrique Cáceres, die keer op keer naar de zijkant van het veld ging om beelden terug te kijken.

"Er zijn heel veel klachten over het systeem. We moeten weten wie de leiding heeft over een wedstrijd, wie de beslissingen maakt", aldus Queiroz.

"Hiervoor accepteerden we menselijke fouten van de scheidsrechter, omdat het nu eenmaal onderdeel was van het spel. Maar nu zijn de scheidsrechters als Pilatus. Ze wassen hun handen in onschuld. Ze verschuilen zich steeds achter de videoarbitrage."

Dankzij een benutte penalty van Karim Ansarifard in blessuretijd hield Iran een punt over aan het duel met Portugal, dat daardoor groepswinst misliep. Spanje (2-2 tegen Marokko) eindigde als eerste in poule B.