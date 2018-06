Ramos vreest vroege aftocht op WK als Spanje niet snel verbetert

De wereldtitelkandidaat kwam tegen de 'Atlasleeuwen' twee keer op achterstand, maar redde vlak voor tijd nog een punt. De Spanjaarden zijn zelfs groepswinnaar, want Portugal zag Iran in de slotminuten langszij komen.

"We moeten eerlijk zijn: dit is niet de manier waarop we wereldkampioen kunnen worden. Als we deze fouten ook in de achtste finales maken, vliegen we uit het toernooi en moeten we terug naar huis", stelt Ramos duidelijk.

De 2-2 van invaller Iago Aspas werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar na het bekijken van de beelden door de videoarbiter werd de treffer alsnog toegekend.

Spanje stuit in de achtste finales op gastland Rusland en volgens Ramos is er dus veel werk aan de winkel. "We hebben ons doel bereikt, maar we kunnen niet trots zijn op de manier waarop", aldus de verdediger van Real Madrid.

Hierro

Bondscoach Fernando Hierro, die vlak voor het toernooi de ontslagen Julen Lopetegui opvolgde, sprak woorden van gelijke strekking.

Volgens de voormalige verdediger was Spanje in de gehele groepsfase te kwetsbaar. "Mooi dat we eerste zijn geworden, maar we hebben geluk gehad", zegt hij eerlijk.

"Vijf tegendoelpunten krijgen in drie wedstrijden is niet goed. Dat heb ik de spelers ook verteld. Als we de doelpunten zo makkelijk blijven weggeven, wordt het heel moeilijk om ons ultieme doel te bereiken."

Groepsgenoot Portugal werd achter Spanje tweede en stuit in de knock-outfase op Uruguay, dat als eerste is geëindigd in poule A. Dinsdag vallen de beslissingen in de groepen C en D.