El Hadary (45) 'gelukkigste man op aarde' als oudste WK-speler ooit

De speler van de Saoedische club Al-Taawon stond in het laatste groepsduel met Saoedi-Arabië in de basis en nam daarmee het record over van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragon.

El Hadary gaf zijn bijzondere interland meer glans door knap een strafschop te stoppen, al verloor Egypte wel met 2-1. De Noord-Afrikanen eindigden daarmee als laatste in groep A.

"Ik ben echt de gelukkigste persoon op aarde. Ik wil mijn teamgenoten bedanken, want dankzij hen ben ik tot dit record gekomen", zegt een dolgelukkige El Hadary.

"We stonden met Egypte na 28 jaar weer op het WK en mijn record is de kers op de taart. Dit is het resultaat van jaren hard werken, toewijding en opstaan na tegenslag."

159e interland

El Hadary, die een belangrijke rol speelde in de WK-kwalificatie van Egypte, debuteerde in 1996 in het nationale elftal van zijn land. Hij speelde maandag zijn 159e interland.

De keeper hoopt dat de deelname aan het WK met Egypte voor inspiratie zorgt. "God heeft ervoor gezorgd dat ik mijn loopbaan kon bekronen met deelname aan het WK. Dit is een prestatie op zich en moet veel mensen goed doen. Dit kunnen we doorgeven."

Recordhouder El Hadary weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. "Die keuze zal ik na het WK maken. Er zijn gezien mijn rijke historie in deze prachtige sport veel mogelijkheden."

Egypte was net als Saoedi-Arabië door twee nederlagen al kansloos voor een plek in de achtste finales. 'De Farao's' verloren door een doelpunt in de extra tijd van Salem al Dawsari ook hun laatste groepswedstrijd (1-2).