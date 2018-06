Bondscoach Portugal vooral opgelucht na 'aparte slotfase' tegen Iran

Iran kwam pas diep in blessuretijd op gelijke hoogte en had nog één treffer nodig om zich ten koste van Portugal bij de laatste zestien te voegen. De regerend Europees kampioen bleef ondanks een dot van een kans voor Iran in de slotfase overeind en mag zich achtstefinalist noemen.

"Iran bleef geloven in een resultaat en dat zorgde voor een aparte wending in de wedstrijd, zeker toen ze nog tot scoren kwamen", blikte Santos in Saransk terug op de wedstrijd. "Het belangrijkste is dat we in het toernooi blijven. Ik moet Carlos Queiroz (bondscoach Iran, red.) wel complimenteren voor zijn geweldige werk bij Iran, dat heeft bewezen een sterke ploeg te zijn."

Portugal was eigenlijk de hele wedstrijd de betere ploeg, maar de 'Selecção das Quinas' ging niet zorgvuldig met zijn kansen om. Ricardo Quaresma had Portugal voor rust al wel op schitterende wijze op voorsprong gezet. Cristiano Ronaldo mocht tien minuten na rust nog aanleggen voor een strafschop, maar de aanvaller van Real Madrid verzuimde het buitenkansje te benutten.

"We kwamen na die fantastische goal van Quaresma niet meer tot scoren, maar het kan niet altijd perfect gaan in het voetbal", oordeelde Santos. "We begonnen heel goed en tot die penalty van Iran zijn we eigenlijk continu de betere ploeg geweest."

Complimenten

Santos was vooral te spreken over de videoscheidsrechter (VAR), die er onder meer voor zorgde dat beide landen een strafschop kregen. De bondscoach was vanzelfsprekend ook blij dat scheidsrechter Enrique Cáceres zijn sterspeler Ronaldo spaarde. De aanvaller maakte een slaande beweging. Maar hij werd 'slechts' met geel bestraft, nadat de arbiter de beelden nog eens had bekeken.

"Ik was niet bang voor een rode kaart voor Ronaldo, want het leek op een normaal duel in een wedstrijd. De scheidsrechter deed wat hij moest doen. Hij maakte drie keer gebruik van de VAR en heeft zijn werk goed gedaan."

Portugal moest door de remise de winst in groep B aan Spanje laten en dat heeft dus ook gevolgen voor de affiches in de achtste finales. De Portugezen nemen het nu op tegen Uruguay, dat bovenaan eindigde in groep A. Spanje treft gastheer Rusland, de nummer twee uit die poule.