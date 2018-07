El Ahmadi en Amrabat zetten vraagtekens bij 'willekeurig' gebruik VAR

"In onze wedstrijd tegen Portugal werden zulke situaties niet gecheckt. Even navragen of het een overtreding was, dat was er toen niet bij", mopperde El Ahmadi, die deze zomer waarschijnlijk vertrekt bij Feyenoord, voor de camera van de NOS.

Een grensrechter oordeelde dat invaller Iago Aspas buitenspel stond toen hij in de blessuretijd van de tweede helft voor de Spaanse 2-2 zorgde. Volgens de videoscheidsrechter was dat niet het geval.

"Dit is frustrerend voor ons", zei El Ahmadi. "Het is balen dat we er niet meer uit hebben gehaald. We hadden iedere groepswedstrijd winnend kunnen afsluiten. Maar dan moet je wel de kansen benutten."

Marokko eindigde na de twee eerdere nederlagen tegen Iran en Portugal als vierde en laatste in groep B, achter het voor de achtste finales geplaatste Spanje en Portugal (beide vijf punten) en het uitgeschakelde Iran (vier punten).

Amrabat

Nordin Amrabat, die dit WK eerder ook al kritiek had op het optreden van de VAR, was net als landgenoot El Ahmadi zeer kritisch na de wedstrijd tegen de Spanjaarden.

"Ongelooflijk. Ze kiezen willekeurige momenten uit. Vandaag waren er weer twee of drie momenten waarbij niet teruggekeken werd. Dat kan niet. Er moeten nieuwe regels komen. Kies voor één moment óf helemaal niet", zei hij.

Amarabat was wel blij dat hij er met Marokko in was geslaagd om het op papier sterkere Spanje partij te bieden. "Spanje is een topteam en in de eerste twintig minuten stuurden ze ons van het kastje naar de muur", duidde hij de kracht van de drievoudig Europees kampioen.

De Spanjaarden nemen het in de achtste finales op tegen gastland Rusland. Portugal strijdt met Uruguay om een plek bij de laatste acht.