El Ahmadi baalt dat videoarbiter 2-2 van Spanje alsnog goedkeurde

"In onze wedstrijd tegen Portugal werden zulke situaties niet gecheckt. Even navragen of het een overtreding was, dat was er toen niet bij", mopperde de middenvelder van Feyenoord voor de camera van de NOS.

Een grensrechter oordeelde dat invaller Iago Aspas buitenspel stond toen hij in de blessuretijd van de tweede helft voor de Spaanse 2-2 zorgde. Maar volgens de videoscheidsrechter was dat niet het geval.

"Dit is frustrerend voor ons", zei El Ahmadi. "Het is balen dat we er niet meer uit hebben gehaald. We hadden iedere groepswedstrijd winnend kunnen afsluiten. Maar dan moet je wel de kansen benutten."

Feyenoord

Marokko eindigde na de twee eerdere nederlagen tegen Iran en Portugal (beide 1-0), als vierde en laatste in groep B, achter de voor de achtste finales geplaatsten Spanje en Portugal (beide vijf punten) en het eveneens uitgeschakelde Iran (vier punten).

"Maar toch heb ik genoten", aldus El Ahmadi. "Dat ik dit nog mag meemaken op 33-jarige leeftijd. Ik heb genoten en met kippenvel gespeeld."

De kans is groot dat El Ahmadi komend seizoen niet meer in het shirt van Feyenoord te bewonderen is. Hij denkt er sterk aan om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

"Ik heb aanbiedingen gekregen van drie à vier clubs. Ik wil er na het WK rustig naar kijken, maar de kans is groot dat ik komend seizoen niet meer bij Feyenoord speel."

Of El Ahmadi een punt achter zijn interlandloopbaan zet, is nog niet zeker. "Ik ben er nog niet helemaal over uit, maar het zou zomaar kunnen."