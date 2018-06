WK-programma 26 juni: Roemloze aftocht dreigt voor Messi

20.00 uur, Nieuwe Zenitstadion in Sint-Petersburg: Nigeria-Argentinië

De druk staat er vol op bij Argentinië en in het bijzonder Lionel Messi, die moet vrezen dat hij nooit een prijs zal pakken met zijn land. De Argentijnen moeten drie punten pakken tegen Nigeria en dan hopen dat IJsland de andere wedstrijd in groep D niet wint van Kroatië.

Weetje over de wedstrijd: Argentinië-Nigeria is een WK-klassieker, want de landen troffen elkaar ook op de toernooien van 1994, 2002, 2010 en 2014. Alle vier de keren won Argentinië.

Speler om in de gaten te houden: Als het misgaat voor Argentinië, dan is de kans groot dat het de laatste wedstrijd is van Messi op een WK. De 31-jarige superster lijkt moedeloos te worden van spelen voor zijn land, terwijl hij bij FC Barcelona bijna constant uitblinkt. Wellicht geeft het Messi moed dat hij zijn laatste WK-doelpunten maakte tegen Nigeria. Op het WK van 2014 schoot hij twee keer raak tegen de 'Super Eagles'. Scoort hij ook dit keer tegen Nigeria, dan is hij de eerste speler ooit die als tiener, twintiger en dertiger trefzeker was op een WK.

20.00 uur, Rostov Arena in Rostov: Kroatië-IJsland

Kroatië is al zeker van de volgende ronde en kan de beste spelers sparen tegen IJsland, dat een klein wonder nodig heeft om de achtste finales te halen. Als dat lukt, is IJsland de eerste debutant sinds Slowakije in 2010 die de groepsfase overleeft.

Weetje over de wedstrijd: Het ziet er goed uit voor de Kroaten, want ze zijn op WK's vooral sterk tegen andere Europese landen. Vier keer werd een Europees land verslagen en de enige keer dat niet gewonnen werd, was in de halve finale van het WK 1998 tegen Frankrijk (2-1).

Speler om in de gaten te houden: De absolute ster van Kroatië is Luka Modric, die tegen IJsland zijn zeventiende WK-wedstrijd speelt. In de achtste finales kan hij Darijo Srna (18) evenaren als Kroaat met de meeste WK-duels. Srna nam afscheid na het EK in Frankrijk twee jaar geleden.

Programma 27 juni

16.00 uur in Kazan: Zuid-Korea-Duitsland (groep F)

16.00 uur in Yekatarinburg: Mexico-Zweden (groep F)

20.00 uur in Moskou: Servië-Brazilië (groep E)

20.00 uur in Nizhny Novgorod: Costa Rica-Zwitserland (groep E)