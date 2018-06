Spanje groepswinnaar na remise tegen Marokko, Portugal schakelt Iran uit

Portugal gaf vlak voor tijd een zege uit handen, maar had aan de remise tegen Iran wel genoeg om zich voor de achtste finales in Rusland te plaatsen. De ploeg van bondscoach Fernando Santos kwam vlak voor rust op voorsprong dankzij een schitterende treffer van Ricardo Quaresma.

Iran maakte in blessuretijd nog gelijk, maar de ploeg van bondscoach Carlos Queiroz was in de absolute slotfase niet meer in staat de winnende treffer te maken en zich zo voor de achtste finales te plaatsen. AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh stond aan de aftrap en werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Cristiano Ronaldo, in de eerste twee groepswedstrijden tegen Spanje en Marokko al goed voor in totaal vier doelpunten, verzuimde zijn doelpuntenaantal uit te breiden. De aanvaller van Real Madrid mocht tien minuten na rust aanleggen voor een strafschop, maar stuitte op doelman Alireza Beiranvand.

Door de remise van Portugal kroonde Spanje, dat gelijkspeelde tegen Marokko, zich tot groepswinnaar. De wereldkampioen van 2010 vocht zich tot twee keer toe terug van een achterstand en Iago Aspas voorkwam in blessuretijd een nederlaag. Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat stonden in de basis bij Marokko.

Spanje eindigt net als Portugal met vijf punten, maar heeft een beter doelsaldo. Iran strandt met vier punten op de derde plek in groep B en Marokko eindigt met een punt onderaan.

In de achtste finales neemt groepswinnaar Spanje het op tegen Rusland, dat als tweede eindigde in groep A. Portugal treft Uruguay, de winnaar van die poule.

Spanje-Marokko

In Kaliningrad kwam Spanje na een klein kwartier op achterstand tegen Marokko door een doelpunt van Khalid Boutaïb. Na knullig balverlies van Andrés Iniesta ter hoogte van de middenlijn stormde de aanvaller op het doel af en passeerde doelman David de Gea door de benen.

Vijf minuten later herstelden de Spanjaarden het evenwicht. Na een prachtige combinatie gaf Iniesta de bal vanaf de achterlijn voor en tikte Isco simpel binnen. In het vervolg van de eerste helft was Boutaïb het dichtst bij de 2-1, maar ditmaal keerde De Gea de inzet wel.

Amrabat bezorgde Marokko tien minuten na rust bijna de voorsprong. De oud-speler van onder meer PSV schoot de bal vanaf twintig meter tegen de lat. Aan de andere kant zorgden Isco en Gerard Piqué met het hoofd voor gevaar.

Tien minuten voor tijd liet ook Hakim Ziyech zich zien, maar zijn schot werd geblokt door de Spaanse defensie. Kort daarna vond Youssef En Nesyri wel het net voor Marokko. De aanvaller kopte raak uit een hoekschop van Fayçal Fajr.

Marokko leek het WK te gaan verlaten met een knappe overwinning, maar in de extra tijd kwam Spanje toch nog op gelijke hoogte. Uit een voorzet van Daniel Carvajal werkte Aspas de bal met een fraai hakje achter het standbeen binnen.

Portugal-Iran

In Saransk was Portugal al vanaf het begin de meest dreigende ploeg tegen Iran. De regerend Europees kampioen kreeg al na drie minuten een goede kans via Ronaldo, maar de sterspeler van de Portugezen zag zijn harde schot in de korte hoek gepakt worden door doelman Alireza Beiranvand.

Tien minuten later kam diezelfde Beiranvand goed weg toen hij een eenvoudige voorzet verzuimde uit de lucht te plukken. De bal plofte uiteindelijk in zijn doelgebied, maar er was geen Portugees in de buurt om het laatste zetje te geven.

Vlak voor rust was het alsnog raak voor de Portugezen dankzij een briljante ingeving van Quaresma. De middenvelder krulde de bal met buitenkant voet in de verre hoek en bezorgde zijn land zo een 1-0 voorsprong bij rust. Iran was in de eerste helft ook enkele keren gevaarlijk, maar het land uit het Midden-Oosten slaagde er niet in doelman Rui Patricio serieus te testen.

In de tweede helft had Portugal al snel uit moeten lopen naar 2-0. Ronaldo werd onderuitgehaald in het strafschopgebied en de Portugezen kregen op advies van de videoscheidsrechter een strafschop. Ronaldo ging zelf achter de bal staan, maar schoot niet goed in en zag Beiranvand redding brengen. Even later mocht de sterspeler van geluk spreken dat hij geen rode kaart, maar slechts geel kreeg voor een slaande beweging.

Portugal bleef zo op een kleine voorsprong staan, die overigens lange tijd niet serieus in gevaar werd gebracht. Pas in de derde minuut van de blessuretijd schoot Karim Ansarifard een strafschop binnen en mocht Iran nog even hopen op een stunt, maar de winnende treffer bleef ondanks een dot van een kans in de slotseconden uit.