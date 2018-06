Bondscoach Sampaoli vindt het moeilijk om zich af te sluiten voor kritiek

"Het was een erg zware week na de pijnlijke nederlaag. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen voor dat verlies", zegt Sampaoli maandag op de persconferentie in de aanloop naar het laatste en beslissende groepsduel met Nigeria.

Sampaoli staat onder zware druk sinds de uiterst pijnlijke nederlaag tegen Kroatië (3-0) van afgelopen donderdag. Aangezien Argentinië ook de openingswedstrijd tegen IJsland (1-1) niet wist te winnen, is de kans reëel dat de vicewereldkampioen van vier jaar geleden al in de groepsfase uitgeschakeld wordt.

"Voetbal leeft enorm in Argentinië, daarom wordt er veel over geschreven en gepraat", realiseert hij zich. "Soms word ik zelfs als een crimineel weggezet. Ik probeer dat toch vooral te negeren. Het is niet eenvoudig om je daarvan af te sluiten. Soms moet ik toch uitleggen dat er een werkelijkheid bestaat die niet veranderd kan worden."

Vertrouwen

Met slechts één punt uit twee wedstrijden dreigt voor Argentinië uitschakeling in de groepsfase. De Zuid-Amerikanen moeten dinsdag zelf winnen van Nigeria - dat drie punten heeft - en hopen dat het al geplaatste Kroatië (zes punten) zich niet laat verrassen door IJsland (één).

Desondanks heeft Sampaoli er het volste vertrouwen in dat zijn ploeg zich nog plaatst voor de achtste finales. "Ik ben ervan overtuigd dat we een nieuw, positief hoofdstuk gaan toevoegen aan onze voetbalgeschiedenis."

"De ploeg is vastbesloten om te winnen en verder te gaan in het toernooi", vervolgt Sampaoli. "We moeten nog vijf wedstrijden winnen om wereldkampioen te worden."

Na de ontluisterende nederlaag tegen Kroatië (0-3) voert Sampaoli in ieder geval één wisseling door in zijn ploeg. Willy Caballero, die tegen Kroatië een enorme blunder maakte bij de openingstreffer van Kroatië, moet plaatsmaken voor debutant Franco Armani.

Kroatië

Bij Nigeria speelt aanvoerder John Obi Mikel met bescherming om zijn gebroken hand. Voor Argentinië en Sampaoli is het ook afwachten hoe Kroatië voor de dag komt tegen IJsland.

Bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië gaf al aan alle spelers met een gele kaart achter hun naam te sparen. "Maar ik zal zeker geen reserveteam opstellen", aldus Dalic. "Ik heb vertrouwen in al mijn spelers."

De wedstrijd tussen Argentinië en Nigeria begint dinsdag om 20.00 uur in Sint-Petersburg en staat onder leiding van scheidsrechter Cüneyt Çakir. Björn Kuipers is vierde official bij dit duel.