Marokko met Ziyech en El Ahmadi tegen Spanje, Jahanbakhsh terug bij Iran

Bij Marokko doet ook Nordin Amrabat vanaf de aftrap mee. Ziyech en El Ahmadi hadden ook in de eerste twee groepsduels een basisplaats bij de ploeg van bondscoach Hervé Renard.

Ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen Portugal voert Renard één wijziging door. Romain Saïss vervangt in de verdediging aanvoerder Mehdi Benatia.

Marokko verloor zowel tegen Iran als tegen Portugal met 1-0 en is daardoor na twee wedstrijden al uitgeschakeld op het WK.

Bij Spanje is er eveneens één wijziging in de opstelling ten opzichte van de vorige wedstrijd. Bondscoach Fernando Hierro geeft in de aanval de voorkeur aan Thiago Alcantara, die de plek inneemt van Lucas Vazquez.

Spanje speelde eerder op het WK met 3-3 gelijk tegen Portugal en won met 1-0 van Iran. De wereldkampioen van 2010 gaat met vier punten samen met Portugal aan kop in groep B. Iran staat op drie punten en kan zich ook nog plaatsen voor de achtste finales.

De wedstrijd tussen Spanje en Marokko begint maandag om 20.00 uur in Kaliningrad en staat onder leiding van scheidsrechter Ravshan Irmatov uit Oezbekistan.

Opstelling Spanje: De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Thiago; Silva, Iniesta, Isco; Costa.

Opstelling Marokko: El Kajoui; Hakimi, Saïss, Da Costa, Dirar; Boussoufa, El Ahmadi; N. Amrabat, Belhanda, Ziyech; Boutaib.

Jahanbakhsh

Bij Iran fungeerde Jahanbakhsh in de vorige wedstrijd tegen Spanje nog als invaller, nadat hij in het openingsduel met Marokko vlak voor tijd geblesseerd naar de kant was gegaan. Tegen Portugal vervangt de aanvaller van AZ Karim Ansarifard.

Reza Ghoochannejhad moet opnieuw hopen op een rol als invaller. De spits van sc Heerenveen wacht nog op zijn eerste speelminuten op het WK.

Bij Portugal beginnen middenvelder Adrien Silva en de aanvallers André Silva en Ricardo Quaresma. Zij krijgen de voorkeur boven Bernardo Silva, João Moutinho en Gonçalo Guedes.

De aftrap van het duel tussen Portugal en Iran wordt om 20.00 uur in Saransk verricht. Scheidsrechter Enrique Caceres uit Paraguay moet de wedstrijd in goede banen leiden.

Opstelling Portugal: Rui Patricio; Cedric Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Adrien Silva, João Mário, Quaresma; Ronaldo, André Silva.

Opstelling Iran: Beiranvand; Safi, Ezatolahi, Pouraliganji, Omid; Amiri, Mehdi, Jahanbakhsh, Hosseini; Sardar, Ramin.