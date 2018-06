Saoedi-Arabië boekt tegen Egypte eerste WK-zege sinds 1994

Mohamed Salah opende na 22 minuten de score in de Volgograd Arena en tekende daarmee voor zijn tweede treffer dit WK. Salman Al-Faraj schoot in de blessuretijd van de eerste helft een penalty raak en bracht de stand weer gelijk.

Doelman Essam El-Hadary vervulde vlak daarvoor nog een heldenrol door een strafschop van Fahad Al-Muwallad te stoppen. De aanvoerder van Egypte kwam voor het eerst dit WK in actie en mag zich met zijn 45 jaar en 161 dagen de oudste doelman ooit op een WK noemen.

Het duel leek te eindigen in een 1-1 gelijkspel, maar Salem Al-Dawsari bracht daar in de vierde minuut van de blessuretijd verandering in met een bekeken schot in de verre hoek. Egypte, dat net als Saoedi-Arabië zijn eerste twee wedstrijden verloor, eindigde het WK daardoor zonder punten.

Tijdens de twee eerdere WK-deelnames in 1934 en 1990 wisten de Farao's ook geen overwinning te boeken. De laatste WK-zege van Saoedi-Arabië dateerde van 1994, toen het land uit het Midden-Oosten tot de achtste finales reikte.

De andere wedstrijd in groep A ging tussen Uruguay en Rusland en werd met 3-0 gewonnen door de Zuid-Amerikanen, die daardoor als groepswinnaar verder gaan. Uruguay neemt het in de achtste finales op tegen de nummer twee uit poule B. Dat kan Spanje, Portugal of Iran worden.

Salah

Egypte begon nog goed aan de laatste groepswedstrijd door na twintig minuten op voorsprong te komen. De doelman van Saoedi-Arabië kwam veel te ver zijn doel uit, waardoor Salah de bal eenvoudig langs hem kon tikken.

Saoedi-Arabië kreeg vier minuten voor rust een uitstekende kans om op gelijke hoogte te komen nadat het een penalty kreeg, maar doelman El-Hadary tikte de inzet van Al-Muwallad via de lat uit het doel.

Niet veel later mocht Saoedi-Arabië weer aanleggen voor een strafschop toen Ali Gabr zijn tegenstander licht vasthield. Na een lange discussie met het VAR-team en het bekijken van de beelden besloot scheidsrechter Wilmar Roldán tot een strafschop. Deze keer had El Hadary geen antwoord op de nieuwe strafschopnemer Salman Al-Faraj.

In de tweede helft was Saudi-Arabië een stuk beter, maar de 45-jarige El Hadary hield tot aan de extra tijd stand. Op een inzet van Al-Dossari moest de Egyptenaar echter alsnog capituleren.