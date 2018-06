Uruguay als groepswinnaar verder op WK door ruime zege op tiental Rusland

Luis Suarez opende in de tiende minuut de score. Halverwege de eerste helft verdubbelde Uruguay de marge via een eigen doelpunt van Denys Cheryshev.

De Russen moesten in de slotfase van de eerste helft ook nog met tien man verder na een tweede gele kaart voor Igor Smolnikov. Uruguay profiteerde pas in de extra tijd van de tweede helft van de overtalsituatie met een treffer van Edinson Cavani.

Door de overwinning eindigt Uruguay met negen punten als eerste in groep A. Rusland gaat met zes punten als tweede door naar de knock-outfase. In het andere duel in deze poule won Saoedi-Arabië met 2-1 van Egypte, waardoor de Aziaten met drie punten als derde eindigen en de Afrikanen puntloos bleven.

Uruguay en Rusland hadden zich na twee duels beide al verzekerd van een plek in de achtste finales en speelden om de groepswinst. De Zuid-Amerikanen moesten winnen om als eerste te eindigen en het gastland had aan een gelijkspel genoeg.

Suarez

In de Cosmos Arena kreeg Uruguay na tien minuten de eerste kans van de wedstrijd en die werd benut door Suarez. De aanvaller van FC Barcelona schoot een vrije trap vanaf de rand van het zestienmetergebied laag in de rechterhoek.

Rusland raakte niet van slag door de vroege openingstreffer en ging meteen op jacht naar de gelijkmaker. Zo keerde Fernando Muslera, die zijn honderdste interland speelde, een inzet van Cheryshev en kopte Artem Dzyuba van dichtbij over.

In de 24e minuut was het aan de andere kant wel raak. Nadat een corner werd weggekopt door de Russische verdediging, haalde Diego Laxalt vanaf 25 meter hard uit. Zijn schot werd onderweg van richting veranderd door Cheryshev, waardoor doelman Igor Akinfeev net niet meer bij de bal kon.

Het drama werd negen minuten voor rust nog groter voor de Russen. Smolnikov kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd na een tackle van achteren op Laxalt.

Dzyuba

In de tweede helft creëerden beide ploegen lange tijd geen kansen. Pas een kleine twintig minuten voor tijd kreeg Rusland de kans op de aansluitingstreffer, maar Dzyuba schoot ruim naast.

Uruguay kreeg even later kansen op de derde treffer. Zo ging een pass van Suarez na een een-tweetje met Cavani te hard voorlangs en schoot de aanvaller van Paris Saint-Germain kort daarna over. Tussendoor greep Muslera goed in bij een voorzet van invaller Fedor Smolov.

In de extra tijd kwam de ploeg van bondscoach Oscar Tabárez toch nog tot scoren. Bij een corner redde Akinfeev in eerste instantie op een kopbal van Diego Godin, waarna Cavani de rebound van dichtbij binnenwerkte.