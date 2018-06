Egyptische keeper El-Hadary (45) oudste speler ooit op WK

El-Hadary, die precies 45 jaar en 161 dagen oud is, neemt het record over van Faryd Mondragon. De Colombiaanse doelman was vier jaar geleden bij zijn invalbeurt in de laatste groepswedstrijd tegen Japan (4-1-zege) 43 jaar en 3 dagen oud.

El-Hadary, die een belangrijke rol speelde in de WK-kwalificatie van Egypte, debuteerde in 1996 in het nationale elftal van zijn land. Hij speelde maandag zijn 159e interland.

De keeper van de Saoedische club Al-Taawon dacht vijf jaar geleden dat zijn loopbaan als international voorbij was toen de toenmalige bondscoach Bob Bradley hem passeerde. Héctor Cúper heeft wel vertrouwen in de ervaren doelman en nam hem mee naar Rusland.

Penalty

In de duels met Uruguay (0-1-nederlaag) en Rusland (1-3-nederlaag) stond Mohamed Al-Shenawy nog onder de lat bij Egypte.

El-Hadary toonde direct zijn waarde onder de lat door in de eerste helft een strafschop te stoppen. De keeper werd vijf minuten later alsnog gepasseerd van elf meter toen Saoedi-Arabië een tweede penalty kreeg. Dit keer ging Salman Al-Faraj achter de bal staan en hij faalde niet.

Egypte was net als Saoedi-Arabië door twee nederlagen al kansloos voor een plek in de achtste finales. 'De Farao's' verloren door een doelpunt in de extra tijd van Salem Al-Dawsari ook hun laatste groepswedstrijd (1-2).