Bondscoach Iran vindt dat VAR alleen maar voor meer verwarring zorgt

"We weten dat het menselijk is om fouten te maken, maar de VAR is juist ingesteld om die fouten uit te sluiten", aldus Queiroz. "Het is niet correct om een systeem in te stellen en vervolgens dezelfde excuses te moeten maken als in het verleden."

De videoarbitrage maakt in Rusland zijn debuut op een WK. Het nieuwe systeem, dat vorig jaar al wel getest werd bij de Confederations Cup en ook al gebruikt wordt in verschillende Europese clubcompetities, zorgt er voorlopig niet voor dat er minder discussie is over de scheidsrechters.

Met name een beslissing in de wedstrijd Servië-Zwitserland (1-2) leidde tot veel kritiek. De Servische ploeg was ziedend, omdat het team geen penalty kreeg toen spits Aleksandar Mitrovic door twee Zwitsers werd vastgehouden in het strafschopgebied.

Er loopt momenteel een onderzoek naar zowel Slovisa Kokeza, de voorzitter van de Servische voetbalbond FSS, als naar bondscoach Mladen Krstajic. Zij hebben fel uitgehaald naar de Duitse scheidsrechter Felix Brych en de FIFA. "We zijn op brute wijze beroofd", zei Kokeza.

Regels

Queiroz had op zijn persconferentie in aanloop naar de laatste groepswedstrijd van Iran in eerste instantie niet zo veel zin om iets te zeggen over de VAR. Hij was bang voor een straf van de FIFA. Uiteindelijk besloot hij "in het belang van het voetbal" toch zijn mening te geven.

"Voetbal is van het volk, dat kan niet veranderen", stelde de 65-jarige Portugees. "Het is niet goed voor het voetbal dat een groep mensen achter de schermen beslist over wat er gebeurt, terwijl verder niemand begrijpt wat er aan de hand is."

"De fans in het stadion moeten weten wat de regels zijn. En de spelers en de fans hebben er recht op om te weten wie nu echt de scheidsrechter is tijdens een wedstrijd."

Portugal

Iran en Portugal trappen maandagavond om 20.00 uur af in Saransk. Tegelijkertijd spelen koploper Spanje en het al uitgeschakelde Marokko tegen elkaar in Kalinigrad. Iran plaatst zich bij een zege op Portugal voor het eerst voor de achtste finales van een WK, de Europees kampioen heeft genoeg aan een gelijkspel.

Enrique Cáceres uit Paraguay is de scheidsrechter op het veld bij Iran-Portugal. De Italiaan Massimiliano Irrati zit in Moskou als de videoarbiter.