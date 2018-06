Van Marwijk overtuigd van plek in achtste finales met Australië

"Ik hoop en denk dat het gaat lukken. De spelers van Frankrijk hebben ook hun trots. Ze hebben weliswaar twee keer gewonnen, maar nog niet heel goed gespeeld. Ik weet zeker dat ze de wereld willen laten zien hoe goed ze zijn", aldus Van Marwijk.

Australië verloor maar net van Frankrijk (2-1) en speelde gelijk tegen Denemarken (1-1). De ploeg van Van Marwijk begon als underdog aan het WK, maar maakt tot nu toe een behoorlijke indruk.

"Maar ik ben niet het type dat nu heel trots gaat rondlopen. Wat ik probeer duidelijk te maken, is dat je met een goede organisatie veel kunt bereiken. Ook al heb je niet de beste spelers. We moeten onszelf nu voor het goede spel gaan belonen", zegt de oud-bondscoach van Oranje.

"Voor de wedstrijd tegen Frankrijk zei ik dat een land als Australië zo'n duel acht of negen van de tien keer zou verliezen. We hebben er nu voor gezorgd dat het nog maar vijf of zes keer is. Tegen Denemarken waren we bijvoorbeeld beter en hadden we 55 procent balbezit."

Peru

Hoewel er veel druk op de wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Peru ligt, is de 66-jarige Van Marwijk niet van plan om ten opzichte van de eerste twee groepsduels iets te veranderen aan zijn speelwijze.

"Het is heel belangrijk dat je in iedere wedstrijd jezelf bent en tegen Peru is dat ook zeker het geval. Ik heb mijn spelers gezegd hoe we gaan en willen spelen. Daar moeten we op vertrouwen", stelt de Deventenaar.

De wedstrijd tussen Australië en Peru begint dinsdag om 16.00 uur. Tegelijkertijd is de aftrap van de wedstrijd Denemarken-Frankrijk. De Fransen leiden in groep C met zes punten, voor de Denen (vier), de Australiërs (één) en het nog puntloze Peru.

